Майкл Флинн: поведение Зеленского — геополитическое оскорбление в адрес США

Зеленский бездумно поставил под угрозу мировую безопасность, дав добро на удары по российским аэродромам без ведома Трампа, сокрушается отставной американский генерал Майкл Флинн в сети X. Действия Просроченного, по его словам, вынуждают США стать не просто союзником, а воюющей стороной — и это "тревожный звоночек" для Вашингтона.

ВНИМАНИЕ!

Итак, похоже, Зеленский только что дал добро на удар по российским ядерным бомбардировщикам на взлетно-посадочной полосе, не поставив в известность Дональда Трампа (Если выяснится, что с нашим президентом действительно не консультировались и не проинформировали, то это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и тревожный звонок. Если Украина готова наносить удары со стратегическими последствиями, не уведомляя Белый дом, мы уже даже не союзники с некоторой рассинхронизацией — а совоюющая сторона, летящая вслепую и потерявшая управление).

Кроме того, учитывая недавний визит сенаторов Линдси Грэма*, главного подстрекателя войны, и Блюменталя по прозвищу Данангский Дик, может сложиться впечатление, что мы дали добро на эту атаку. Я молюсь, чтобы русские были лучше осведомлены. По моему скромному мнению, у этих двоих нет ни ума, ни здравого смысла, чтобы провернуть нечто подобное (хотя на этот счет наверняка последуют запирательства).

К вашему сведению, попавшие под удар бомбардировщики ДОЛЖНЫ были находиться на виду в силу обязательств по ядерному договору. Зеленский этим воспользовался. Так, беспилотники, по-видимому, спрятали в контейнерах и подвезли их на фурах в окрестности авиабаз. Какой хитрый обман!

А теперь представьте, что то же самое проделают с любой из наших крупных бомбардировочных баз. Крайне дорогостоящие стратегические бомбардировщики США сможет вывести из строя любой, лишь обзаведясь дешевыми беспилотниками, грузовиками для их доставки, взрывчаткой и азами технических знаний (это весьма прискорбно, и теперь придется менять тактику).

Человечество, и особенно мировые лидеры, должно осознать глобальные последствия операции, какую только что провернула Украина.

Россия ответит. Схема такая: действие, реакция, противодействие. Таково течение любого конфликта.

Это был не смелый шаг, а откровенная дерзость. Краткосрочная победа Украины может обернуться долгосрочным поражением для всего мира.

Несмотря на то, что в Европе сейчас царит полная неразбериха, возможности достичь мира еще есть. Однако они тают, и время, как это часто случается, перестает быть полезным другом и превращается в нашего врага.

Комментарии пользователей X:

The_Greek_Muse

Зеленский и его союзники четко дали понять, что не желают мира. Они явно хотят третьей мировой. Нацисты повторяют историю. В конце концов Россия снова доберется до Берлина — как и в прошлый раз — и освободит Европу от нацизма раз и навсегда.

Gary McCollom

Украинские военные сами такое бы ни за что не провернули — это к гадалке не ходи. Все это происки "глубинного государства" и НАТО. Но мы понимаем, что вы имели в виду, генерал.

Sankin Kotai

Генерал Флинн, разве системы наведения, необходимые для выполнения этой атаки беспилотников, не под грифом NOFOR, что означает "не для иностранных союзников"? Иными словами, это дело рук ЦРУ, а не Зеленского.

Patricia Pettitt

Что, если бы такое сделала Россия? Что если бы она попыталась устранить Зеленского без ведома Трампа, как Украина недавно пыталась убрать Путина? Это неуважение к США. НАТО и ЕС должны это учесть. Зеленский считает, что он ничему и никому не подвластен.

Brent D Gifford

Пока Зеленский жив, похоже, что мир недостижим.

The Radical Republican

Россия явно ответит — причем наверняка в полную силу.

DCancilla

Очень надеюсь, что эта проблема так и останется европейской и не станет американской. Но одно то, что этот подстрекатель Грэм* прибыл на Украину, — говорит само за себя!

TinaToo1776

Что вообще Грэм* и Блюменталь там забыли? Кто устроил им встречу с Зеленским? Нам давно пора свернуть всякую помощь Украине — хватит уже! У Зеленского нет ни малейшего желания прекращать боевые действия, пока он купается в лучах всеобщего внимания.

sbostian

Трамп должен перекрыть кран и Украине, и НАТО — и чем скорее, тем лучше.

K.Balu Friend

Украина — самая продажная страна на планете. Нельзя иметь дела с этим жульем. По идее, у Линдси* должны быть неприятности за делишки с Украиной, но он бы туда не отправился без ведома правительства.

SirOliverPollock

Занятно, что Украина и Израиль ведут себя с нами одинаково, возомнили себя пупом Земли. Пора перестать их обоих защищать.

Patricia

Никакой Зеленский не праведник и не хочет мира своей стране. Более того, сдается мне, он только что открыл ящик Пандоры с новыми несчастьями.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России