Минобороны: 3D-печать повышает безопасность работы расчетов БПЛА

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Компоненты беспилотных летательных аппаратов, изготовленные на 3D-принтерах, повышают возможности дистанционной настройки и управления дронами, что позволяет обезопасить работу инженеров. Об этом ТАСС рассказали в Минобороны России.

"С помощью 3D-принтеров мы смогли обезопасить очень здорово работу инженеров. То есть мы создаем различные переходники, благодаря которым после установки дрона, уже непосредственно перед запуском, у инженера есть некоторое время, чтобы отдалиться от дрона, и уже спустя минуту-полторы дрон становится боеготовым. За это время инженер сможет уйти, остаться целым", - сказал старший оператор FPV-дронов с позывным Ляля.

В ведомстве сообщили, что расчеты разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Север" вносят значительный вклад в успешное выполнение боевых задач по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Так, благодаря работе воздушной разведки была обнаружена замаскированная позиция минометного расчета и подразделений ВСУ.

"Военнослужащие группировки войск "Север" с применением FPV-дронов на оптоволокне уничтожили 82-мм миномет и позиции подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что перед запуском на боевую часть FPV-дрона был установлен взрыватель, настроена связь с пультом, проверена работа всех рабочих узлов и агрегатов. Оптоволоконное соединение между пультом и дроном позволило без помех наблюдать цель, а также с легкостью преодолеть зоны воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямое попадание по выявленной цели.