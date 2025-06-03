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Военные страницы

Скандал в ВПК: Минобороны отсудило у «Туполева» миллиарды по тайному иску

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Арбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы.
Источник изображения: Пресс-служба Арбитражного суда Москвы

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Минобороны РФ к АО «Туполев» на несколько миллиардов рублей. Причина взыскания и точные детали спора остаются нераскрытыми.

Московский арбитраж удовлетворил засекреченный иск Минобороны РФ к авиастроительному гиганту АО «Туполев». Информация об этом появилась в картотеке специализированного органа. В результате решения суда с компании взыскали три миллиарда рублей в пользу ведомства. При этом точная сумма, которую требовало министерство, остаётся неизвестной широкой публике, так как процесс проходил полностью в закрытом режиме.

Основание спора, инициированного военным ведомством ещё в июле 2024 года, также остаётся неизвестным. Формально в документах указано «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда». Примечательно, что третьей стороной в деле является АО «Заслон» — частный разработчик авиавооружения и спецоборудования. Конкретные претензии Минобороны к «Туполеву» и роль «Заслона» в конфликте не раскрываются из-за секретности процесса.

Это далеко не первая серьёзная претензия к компании. Параллельно в арбитраже Москвы висит нерассмотренный иск Минобороны на 360 млн рублей, предположительно связанный с обслуживанием авиатехники. Помимо этого, ФСБ РФ ранее взыскала с «Туполева» 387 млн рублей из заявленных 800 млн по другому нерасшифрованному иску. Наиболее крупную сумму — 5,6 млрд рублей — потребовала от АО «Туполев» нефтяная компания «Татнефть», но в итоге было принято мировое соглашение.

О том, что директора парка «Патриот» арестовали из-за подозрений в крупном хищении средств, можно прочитать здесь.

Дарья Фетисова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
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