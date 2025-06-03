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Названа причина незащищенности российских бомбардировщиков на аэродромах

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Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters.

Военный эксперт Крапивник: Киев воспользовался тем, что Москва соблюдает СНВ-3

После массированной атаки украинскими дронами на российские аэродромы встал вопрос о том, почему стратегические бомбардировщики России стояли под открытым небом. Об этом в беседе с «Царьградом» порассуждал военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

Он напомнил, что российско-американский договор об ограничении наступательных вооружений (СНВ-3) вынуждает Москву содержать стратегические бомбардировщики, предназначенные для доставки ядерного вооружения, без укрытия. Это необходимо, чтобы спутники США всегда держали их в поле своего зрения. Киев воспользовался этим ограничением, однако эксперт задался вопросом о том, почему Россия продолжает соблюдать договор.

Крапивник подчеркнул, что в 2023 году Москва сама приостановила действие СНВ-3. «21 февраля 2023 года мы приостановили СНВ-3, так как американцы начали развивать новое ядерное оружие, нарушив все соглашения. Так почему мы не вышли из этого договора, а приостановили? Почему бомбардировщики так и остались под открытым небом? Правильно было бы строить защищенные бункеры для самолетов», — указал специалист.

Он также добавил, что раскладывание на самолетах покрышек не имеет особого смысла, так как в конечном счете они вряд ли спасут технику от ударов дронов-камикадзе.

Ранее военный эксперт Олег Шаландин заявил, что атакованные БПЛА самолеты не укрывали. Он подчеркнул, что никто не делает укрытия для самолетов «ядерной триады» на аэродромах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
СНВ-3
Ядерный щит
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