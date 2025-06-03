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Интерфакс-АВН

УВЗ поставил Минобороны РФ партию танков Т-80БВМ

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танк Т-80БВМ
танк Т-80БВМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Российским военным отправлена очередная партия модернизированных танков Т-80БВМ, сообщил в понедельник "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").

"Концерн "Уралвагонзавод" поставил в войска очередную партию танков Т-80БВМ. Машины доработали с учетом потребностей и пожеланий участников специальной военной операции", - говорится в сообщении пресс-службы УВЗ.

В нем сказано, что в ходе модернизации конструкторы значительно повысили выживаемость танков и их экипажей в боевых условиях.

Т-80 - основной боевой танк. Выпускался на "Омском заводе транспортного машиностроения" во второй половине XX века. Официально сообщалось, что на протяжении последних лет в России ведется модернизация этих танков до уровня Т-80БВМ.

Вооруженные силы РФ получают модернизированные танки Т-80БВМ с 2019 года. По официальным данным, эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур. Танки оснащены многоканальным прицелом наводчика, 125-мм пушкой, доработанным газотурбинным двигателем мощностью до 1250 лошадиных сил, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. Танк оснащен противокумулятивными решётчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты.

УВЗ возобновит производство танков Т-80 с нуля, сообщил в сентябре 2023 года генеральный директор концерна Александр Потапов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
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