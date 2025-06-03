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ТАСС

Ростех: многослойная защита дает превосходство российским танкам над западными

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Танк Т-80БВМ с новой антидроновой защитой
Танк Т-80БВМ с новой антидроновой защитой.
Источник изображения: © Омский завод транспортного машиностроения/ВКонтакте

Для этого реализовано много инженерных решений, указали в госкорпорации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские танки показывают лучшую устойчивость в зоне СВО благодаря многослойной защите. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

Как сообщалось, "Уралвагонзавод" поставил в войска очередную партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников СВО. В ходе модернизации конструкторы значительно повысили выживаемость боевых машин и их экипажей на поле боя.

"Благодаря дополнительной многослойной защите российские танки показывают в зоне боевых действий лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые применяют войска Украины. Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств, - сказали в госкорпорации.

Для усиления защиты экипажа реализовано много инженерных решений. Командир, механик-водитель и наводчик теперь могут чувствовать себя более уверенно при выполнении боевых задач, отметил представитель завода-изготовителя.

Т-80БВМ является самой современной версией советского танка Т-80. На обновленной "восьмидесятке" - улучшенная 125-мм пушка, доработанный газотурбинный двигатель, новый многоканальный прицельный комплекс. Броня машины усилена противокумулятивными решетками и всеракурсной динамической защитой. Также на танк ставятся серийные "мангалы" для защиты башни от дронов. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Ростех
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