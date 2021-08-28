«Бумеранг» ударит из-за горизонта



Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Уникальный российский БТР сможет не только плавать на десятки километров, но и вести сверхточную стрельбу с воды

Уникальный российский бронетранспортер «Бумеранг» сможет самостоятельно проплыть десятки километров и точно поражать любые цели с поверхности воды. Также БТР можно будет перебрасывать на большие расстояния с помощью скоростных десантных катеров и высаживать военных с кораблей-транспортов на неподготовленный берег. Эти требования указаны в тактико-техническом задании Военно-морского флота. По мнению экспертов, для российской морской пехоты «Бумеранг» станет универсальной боевой платформой, способной решать широкий круг задач. Высаживать с моря десант, поддерживать его огнем, а также вести бой на суше.

БТР «Бумеранг» разработан и испытывается Военно-промышленной компанией (ООО «ВПК»). Машина впервые была показана широкой общественности на выставке-форуме «Армия-2017». Ранее «Бумеранг» можно было увидеть только издали в ходе парадов Победы на Красной площади.

Как рассказали «Известиям» в главкомате Военно-морского флота, сейчас сформированы тактико-технические требования к БТР «Бумеранг», предназначенному для морской пехоты. Машина должна уметь не только самостоятельно форсировать небольшие водные препятствия, но и участвовать в загоризонтной высадке (более 60 км от берега. — «Известия») морского десанта. Для этого будут использоваться скоростные катера на воздушной подушке. При этом в обоих случаях «Бумеранг» должен уметь вести огонь из всех типов оружия комплекса вооружения по береговым целям.

— Плавающая версия БТР «Бумеранг» проходит испытания, — заявил гендиректор ВПК Александр Красовицкий, отвечая на вопросы журналистов «Известий» на форуме «Армия-2017». — Облик машины еще дорабатывается под требования заказчика, поэтому более подробно говорить о его возможностях сейчас преждевременно.

В настоящее время подразделения морской пехоты ВМФ перевооружаются на бронетранспортеры БТР-82А и 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия 2С31 «Вена».

— В планах развития Военно-морского флота заложено строительство серии новых больших десантных кораблей типа «Лавина», — рассказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Эти корабли смогут доставлять к берегу до 60 единиц легкой бронированной техники, высаживать ее на необорудованный берег через носовую аппарель или перебрасывать ее на сушу с помощью скоростных катеров. В рамках этой работы моряки заказывали собственную разработку перспективной боевой машины взамен классических БТР, но из-за ограниченности в средствах работа не получила развития. «Бумеранг» можно считать компромиссом, который обеспечит морпехам как мореходность транспортного средства при высадке с воды, так и повышенную огневую мощь.

Сегодня «Бумеранг» — одна из самых универсальных боевых платформ, созданных по модульному типу. БТР получил переднее расположение двигателя. Такая компоновка защищает экипаж и десант от пуль и гранат противника, а также обеспечивает более удобный выход из машины через кормовую аппарель. Машина имеет амфибийные способности благодаря герметизированному водоизмещающему бронированному корпусу и двум водометам, расположенным в кормовой части БТР за колесами машины. Они обеспечивают подвижность 20-тонного «Бумеранга» на воде с максимальной скоростью не менее 12 км/ч.

В отличие от БТР-82А «Бумеранг» может комплектоваться различными безэкипажными боевыми модулями с оружием калибра от 12,7 мм до 125 мм. В ряде комплектаций в состав комплекса вооружения включается противотанковый ракетный комплекс. Это существенно отличает его от предшественников и позволяет предложить платформу практически любому из российских силовых ведомств, будь то Сухопутные войска, национальная гвардия или морская пехота ВМФ. На базе унифицированной бронированной платформы «Бумеранг» уже разработаны бронетранспортер К-16 и колесная боевая машина пехоты К-17. Завершение испытаний базовой версии БТР «Бумеранг» ожидается в этом году.

Дмитрий Литовкин Алексей Рамм