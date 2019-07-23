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23.07.2019
bmpd.livejournal.com

Новая переработка платформы "Бумеранг" с целью снижения стоимости

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Как сообщило 19 июля 2019 года информационное агентство ТАСС, стоимость перспективного бронетранспортера на платформе "Бумеранг" будет снижена как минимум в три раза за счет замены комплектующих с завышенной рыночной ценой. Об этом ТАСС рассказал Александр Красовицкий, генеральный директор "Военно-промышленной компании" (ВПК), где производят бронетранспортеры.

Опытный образец бронетранспортера К-16 на унифицированной средней колесной бронированной платформе "Бумеранг" разработки ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019 (с) bmpd

"Я думаю, разделить на три [нынешнюю стоимость] - это минимум, что мы сделаем", - сказал Красовицкий. - "Мы сделали анализ, посмотрели, что у нас внутри "Бумеранга", почему он получался дорогой и ужаснулись. Отданы были все работы 10 лет назад фирмам, которые являлись монополистами, которые в пять-шесть раз завышали стоимость всего, что есть внутри."

Глава ВПК отметил, что при снижении стоимости БТР на шасси "Бумеранг" будет иметь "хороший экспортный потенциал".

"Бумеранг" будет коммерческая, недорогая, очень эффективная машина, с хорошей грузоподъемностью и самое главное с хорошей защищенностью, а еще не менее важно с очень удобной посадкой/высадкой бойцов через заднюю аппарель", - подчеркнул собеседник агентства.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бумеранг
Компании
ВПК ООО
Проекты
АРМИ-20XX
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