«Похож на американский Stryker»: КНДР показала самоходный миномёт на базе M2020

Северокорейская оборонка, регулярно демонстрируя новые образцы вооружений, на этот раз показала новую самоходную миномётную установку, размещённую на шасси бронемашины M2020 8x8.
Разработанная в последние годы бронеплатформа M2020 становится базой для размещения различных типов боевых систем – ранее были представлены такие комплексы как 105-мм САО, СПТРК с ракетами Bulsae.
На вооружении КНДР находится большой арсенал из примерно 7500 миномётов, в основном калибра 82, 120 и 160 мм, которые планируется использовать в рамках доктрины массированного огня, прикрывая пехотные подразделения вплоть до уровня батальона. Для перемещения миномётов применяются гусеничные бронемашины VTT 323 (местная модификация китайского БТР Type 63) и большой парк грузовых автомобилей. Но при этом ранее для их перевозки не применялись колёсные бронемашины.
В отсутствие официальных данных можно предположить, что типичные характеристики для техники 8x8 такого размера будут следующими: вес около 20 тонн, скорость на шоссе от 90 до 100 км/ч, базовая защита от стрелкового оружия и осколков снарядов с возможностью дополнительного бронирования. Миномётная установка относится к открытому типу – для ведения огня в бронекорпусе раскрываются верхние панели.