«Похож на американский Stryker»: КНДР показала самоходный миномёт на базе M2020

120-мм минометная система RMS6L на самоходном миномёте M1129 армии США 120-мм минометная система RMS6L на самоходном миномёте M1129 армии США

Северокорейская оборонка, регулярно демонстрируя новые образцы вооружений, на этот раз показала новую самоходную миномётную установку, размещённую на шасси бронемашины M2020 8x8.

Новая конструкция похожа на проверенную концепцию 120-мм бронированного мобильного миномётного комплекса, воплощённую в американских Stryker M1129 и французских Griffon MEPAC, которая позволяет колёсным платформам действовать по принципу «стреляй и убегай»

- говорится в западной прессе.

Разработанная в последние годы бронеплатформа M2020 становится базой для размещения различных типов боевых систем – ранее были представлены такие комплексы как 105-мм САО, СПТРК с ракетами Bulsae.

Самоходный миномёт на базе M2020 Самоходный миномёт на базе M2020

На вооружении КНДР находится большой арсенал из примерно 7500 миномётов, в основном калибра 82, 120 и 160 мм, которые планируется использовать в рамках доктрины массированного огня, прикрывая пехотные подразделения вплоть до уровня батальона. Для перемещения миномётов применяются гусеничные бронемашины VTT 323 (местная модификация китайского БТР Type 63) и большой парк грузовых автомобилей. Но при этом ранее для их перевозки не применялись колёсные бронемашины.

В отсутствие официальных данных можно предположить, что типичные характеристики для техники 8x8 такого размера будут следующими: вес около 20 тонн, скорость на шоссе от 90 до 100 км/ч, базовая защита от стрелкового оружия и осколков снарядов с возможностью дополнительного бронирования. Миномётная установка относится к открытому типу – для ведения огня в бронекорпусе раскрываются верхние панели.