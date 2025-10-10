ЦАМТО: Южная Корея, Турция и Израиль не стали крупными экспортерами танков

Один из первых двух образцов основного танка национальной турецкой разработки Altay, изготовленных компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. в так называемой серийной комплектации в исполнении Т1. Март 2023 года.

В частности, турецкий ОБТ Altay в обозримой перспективе будет поставляться только национальной армии из-за ограниченных мощностей промышленности, отметили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Попытки Южной Кореи, Турции и Израиля выйти на мировой рынок основных боевых танков (ОБТ) не увенчались успехом из-за ограниченных производственных мощностей, технологической зависимости от Запада и неудачного опыта боевого применения. Такое мнение высказали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием в журнале "Национальная оборона".

По данным экспертов, дальнейшая экспортная перспектива южнокорейского танка K2 Black Panther "находится в зависимости от согласия США и Германии на расширение производства в рамках выданных прежде лицензий". В свою очередь, турецкий ОБТ Altay, созданный на базе K2, в обозримой перспективе будет поставляться только национальной армии из-за ограниченных мощностей промышленности.

Как отмечается в статье, "политическая и технологическая зависимость Израиля от стран НАТО не позволила ему реализовать планы по экспорту танка Merkava". В частности, заказ Сингапура от 2014 года на 50 танков "Мк. 4" до сих пор не реализован.

Эксперты также указывают на боевые потери Merkava. "В ходе Второй ливанской войны 2006 года десятки единиц израильской бронетехники были подбиты противотанковыми ракетами российского происхождения", - отмечают они. Кроме того, события 2023-2025 годов в секторе Газа "включали случаи поражения танков Merkava модификации "Мк. 4" дронами-камикадзе и гранатометами РПГ-7, сопровождавшиеся гибелью членов экипажа".

В статье также упоминаются амбиции по созданию современных ОБТ со стороны Японии и Индии, однако, по мнению экспертов, "дело не продвинулось далее выпуска ограниченных партий для собственной армии".