Решение для Украины методом гарантированного возврата к санкциям и помощи (Foreign Affairs, США)

Foreign Affairs: Запад может предоставить гарантии Украине без 5 статьи НАТО

Запад способен предоставить Киеву гарантии безопасности без использования 5 статьи устава НАТО, пишет Foreign Affairs. Поскольку ввод иностранного контингента на Украину является иллюзией, США и ЕС могут разработать модель, основанную на укреплении оборонительного потенциала Киева и создании постоянного стабилизационного фонда.

Сэмюэл Чарап (Samuel Charap), Джереми Шапиро (Jeremy Shapiro)

Как выработать гарантии безопасности, которые Киев и Москва посчитают убедительными.

В ходе дискуссий о прекращении вооруженного конфликта на Украине американцы и европейцы все чаще говорят о предоставлении Киеву гарантий безопасности. После десяти лет конфликта с Россией и четырех лет активных военных действий Украина по понятным причинам не верит, что Москва будет соблюдать условия прекращения огня. Прежде чем подписывать соглашение такого рода, Киев хочет получить от своих ключевых партнеров заверения в том, что в случае нападения России Украина не будет брошена на произвол судьбы, и ей не придется обороняться самостоятельно.

Чтобы выполнить это требование Киева, некоторые союзники предлагают предоставить ему гарантии по образцу статьи 5 устава Североатлантического альянса, в которой говорится, что нападение на одну из стран НАТО считается актом нападения на всех ее членов. Другие же рекомендуют разместить на Украине европейские войска, чтобы такие гарантии имели силовое подкрепление. Однако эти предложения не вызывают доверия. Союзники по НАТО упорно отказываются напрямую вмешиваться в нынешний вооруженный конфликт, а поэтому все их обещания воевать с Россией в случае возникновения нового конфликта звучат крайне неубедительно. Кремль знает это лучше всех, и такой блеф его не устрашит.

Американские и европейские лидеры могут предоставить Украине реальные послевоенные гарантии. Но для этого они должны будут выполнять обещания, которые заслуживают доверия. Это означает, что в случае нарушения Россией соглашения о прекращении огня они будут действовать более активно и решительно, чем сейчас. Другими словами, если Москва снова нападет на Украину, ее союзники вновь введут санкции против России, предоставят новую финансовую поддержку Киеву и предложат ему такую военную помощь, которая выходит далеко за рамки того, что они предложили бы в мирное время. Соединенные Штаты и их союзники облекут эти обязательства в форму закона и создадут механизмы их выполнения на тот случай, если Россия нападет.

Эти гарантии, безусловно, не дотягивают до обязательств, изложенных в статье 5. Но в сочетании с мирными мерами, которые укрепят украинскую армию (а она останется для Киева главной силой сдерживания), они все равно повлияют на расчеты Кремля. Следовательно, США и Европа могут сделать так, чтобы возобновление агрессии стало для России запредельно дорогостоящей затеей, не идя при этом на прямое вмешательство.

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ И ЛЕГКОВЕРИЕ

Страны НАТО приложили огромные усилия, чтобы помочь Киеву оказать сопротивление Москве, начавшей военную операцию в феврале 2022 года. Среди прочих многочисленных мер они вводят все более жесткие санкции в отношении России, снабжают Украину жизненно важной разведывательной информацией и поставляют ей современное оружие (включая средства ПВО). Но они неизменно заявляют, что не собираются воевать с ядерной державой из-за Украины, и отказываются посылать туда свои войска. Страны НАТО также отказались предложить Киеву членство в альянсе. И они не позволят Украине использовать поставленное оружие такими способами, из-за которых члены блока могут быть напрямую втянуты в военные действия.

Новые обязательства ряда европейских стран по отправке войск на Украину после заключения соглашения о прекращении огня могут указывать на то, что этот подход претерпевает изменения. Но "силы гарантированной поддержки", как их называют лидеры стран континента, вряд ли будут многочисленными. Европа отказалась воевать с Москвой на стороне Киева в этом конфликте, потому что это противоречит ее ключевым интересам национальной безопасности. Европейская общественность также последовательно выступает против прямого вмешательства. Развертывание войск после прекращения огня не изменит эти реалии. Если Франция, Британия и еще какие-то страны отправят свои войска, а они подвергнутся нападению со стороны России, то им, скорее всего, придется уезжать с Украины ближайшим поездом.

Соединенные Штаты и Европа не готовы воевать за Украину. Тем не менее, они явно готовы наложить санкции на Россию и предоставить Киеву наступательное оружие, финансовую поддержку и разведданные. Двусторонние соглашения в сфере безопасности, подписанные в 2024 году между Украиной и ее ключевыми международными партнерами, обязывают многих членов НАТО (включая США) последовательно предоставлять такую помощь как во время военных действий, так и после их окончания. Но Украина также нуждается в обещании о том, что ее партнеры значительно увеличат поддержку в случае начала российской агрессии в будущем, а также в структурированном процессе, обеспечивающем исполнение таких обязательств. Страны-гаранты должны подать Москве сигнал, что в случае возобновления агрессии, она столкнется не только с украинским сопротивлением, но и с мощным усилением внешней поддержки Киева.

Санкции являются самым непосредственным инструментом. В рамках переговорного процесса с Москвой об урегулировании США и Европа, скорее всего, согласятся снять часть своих экономических ограничений. Но если Москва нарушит условия сделки, они должны будут снова отключить российские банки от SWIFT, международной системы сообщений о банковских переводах. Кроме того, они должны будут заново ввести полный контроль над экспортом товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции, возобновить запрет на суверенный долг и инвестиции в энергетику, а также установить жесткие ценовые ограничения на экспорт нефти. Союзники Украины могут вводить санкции по нарастающей, если Россия продолжит свою агрессию. На первом этапе они могут заморозить любые российские активы, хранящиеся за границей; на втором — распространить действие санкций на судоходство, страхование и торговлю сырьем; а далее — ввести вторичные санкции в отношении субъектов в третьих странах, особенно тех, которые оказывают содействие российской военной экономике за счет закупок нефти и газа (что Вашингтон и Европа не желают делать в ходе текущего конфликта).

Одними санкциями, конечно же, невозможно остановить российские танки. Для этого Украине потребуется больше оружия. Если Москва согласится на прекращение огня, Соединенные Штаты и Европа откажутся от масштабных поставок наступательных вооружений на Украину и будут передавать ей оружие, которое позволит реализовать "оборонительную стратегию дикобраза", включая противовоздушную оборону, противотанковые системы и дроны. Если же Россия нарушит соглашение, то партнеры Киева быстро увеличат объемы поставок наступательных вооружений. Им придется накачать страну ракетами большой дальности, такими как американские ATACMS и франко-британские Storm Shadow. Они должны будут ускорить поставки боевых самолетов, бронетехники, дальнобойных ударных беспилотников и артиллерии. Им также придется снять существующие ограничения на дальность поражения целей и разрешить Киеву использовать предоставленные системы против военных объектов внутри России при условии, что эти цели напрямую связаны с российской военной операцией. Надо будет также возобновить предоставление разведывательных данных для нанесения ударов по российским войскам, приостановленное в мирное время.

Последним инструментом надежной гарантии безопасности станет финансовая помощь. Война, в конце концов, является проверкой не только на боеспособность, но и на экономическую выносливость, и Украине понадобится денежная помощь, чтобы оставаться на плаву во время боевых действий. Следовательно, государства Большой семерки должны будут создать постоянный стабилизационный фонд для Украины, который сможет резко увеличить помощь Киеву. Если Россия и Украина заключат мир, фонд будет платить за восстановление Украины и предлагать макроэкономическую помощь. Но если Россия возобновит свои атаки, фонд будет оказывать масштабную помощь бюджету и финансировать военное производство, позволяя Украине продолжать борьбу столько, сколько нужно.

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

После начала российской полномасштабной военной операции зарубежная помощь Украине оказывалась по усмотрению предоставлявших ее стран и часто задерживалась из-за продолжительных политических споров. Для обеспечения эффективности гарантий безопасности они должны быть стабильными. Их следует применять быстро и автоматически. Поэтому гаранты безопасности Украины должны создать четкие механизмы, согласованные принципы их приведения в действие, а также финансовые и правовые инструменты, которые обеспечат выполнение каждым государством своих обязательств.

Союзники Украины могут добиться этого, систематизировав свои обязательства в рамках закона. Вашингтон, например, может принять закон, предусматривающий автоматическое введение санкций против России и предоставление средств Украине в случае возобновления российских военных действий. Европейский совет должен утвердить аналогичный механизм. ЕС обычно требует единогласия для введения санкций. Но есть обходные пути, а именно, положения о квалифицированном большинстве, которыми государства-члены ЕС могут воспользоваться для повторного введения ограничений.

Процесс инициирования этих гарантий должен быть оперативным и прямым. Если Киев обвинит Москву в нарушении соглашения о прекращении огня, то министры иностранных дел стран-гарантов должны встретиться в течение 48 часов, чтобы проанализировать утверждения Украины и изучить разведданные из различных источников. И если большинство государств-гарантов решит, что Украина права, действовать надо быстро. Такая система придаст Киеву немало сил, но для сдерживания Кремля необходимы неоспоримые доказательства. В противном случае Россия сможет прорвать линию прекращения огня без каких-либо последствий.

Чтобы обеспечить оперативные поставки необходимой военной помощи Украине в случае возобновления российского наступления, США и Европа должны подписать постоянные контракты со своими оборонными предприятиями на производство ракет большой дальности, современных самолетов, артиллерийских систем и другого оружия. Партнеры Украины должны также заранее складировать боеприпасы в установленных местах на территории приграничных государств. НАТО же должна обеспечить постоянное наличие свободных мест в учебных центрах Германии, Польши и Британии для украинских войск на тот случай, если вновь начнутся боевые действия, и Киеву потребуется привести свои резервы в боевую форму.

Наконец, США и Европа должны регулярно проверять эту систему. Раз в год они должны публиковать совместный доклад о состоянии безопасности Украины, о действенности гарантий и о готовности механизмов оперативного наращивания помощи. Парламентские комитеты в конгрессе США, в Европейском парламенте и в законодательных органах различных стран Европы также должны проводить свои собственные слушания. Это поможет сохранить демократическую легитимность системы, а следовательно, ее поддержку.

ЧТО ЕСТЬ, И ЧЕГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ

Гарантии безопасности, основанные на возобновлении санкций, финансирования и поставок вооружений, будут не такими величественными и решительными, как положения статьи 5 НАТО, и в них будет мало бравады, которую демонстрирует Европа, говоря об отправке своих войск на Украину. Но для Киева это иллюзии, а не реальные варианты. Украинцы не должны рассчитывать на то, что США и Европа в будущем сделают то, от чего они неоднократно отказывались в течение последних десяти лет.

Эти меры, напротив, заслуживают доверия именно потому, что НАТО уже продемонстрировала свою готовность принять их. Иными словами, они могут дать Украине уверенность в том, что она не будет брошена на произвол судьбы, и при этом никто не внушит ей ложную надежду. Гарантии четко и недвусмысленно покажут России, что нападение автоматически повлечет за собой наказание. Вместе с мощными вооруженными силами Украины (и положениями о военной помощи в мирное время), они помогут сдержать Кремль и обеспечить прочный мир.