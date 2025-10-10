Россия не боится американских “Томагавков” на Украине. И вот почему (The National Interest, США)

TNI: Трамп не даст Киеву "Томагавки", чтобы не спровоцировать конфликт с Россией

Трамп, несмотря на воинственную риторику, не готов к реальной эскалации конфликта на Украине, пишет TNI. Его угрозы про поставку "Томагавков" — лишь блеф, и Путин это прекрасно понимает. США, уверен автор статьи, не станут рисковать ядерной войной, истощать арсенал и провоцировать Россию.

Брэндон Вайхерт

При всем своем бахвальстве насчет Украины Трамп на самом деле не стремится к войне — и Путин это прекрасно понимает.

Прошел почти год с того дня, когда тогдашний кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал восторженной публике по всей стране прекратить конфликт на Украине "в первый же день". В другие минуты напряженной кампании 2024 года Трамп пыжился, надувал щеки и утверждал, что конфликта Украине бы не было в принципе, будь он президентом в феврале 2022 года.

Однако не прошло и года с момента инаугурации, как Трамп сделал крутой разворот. Если ранее он всячески принижал положение Украины — как известно, даже заявил ее лидеру Владимиру Зеленскому, что ему "нечем крыть", — то недавно заявил, что Киев сможет вернуть себе все утраченные территории. Судя по другим не менее странным заявлениям, Трамп далеко отошел от давнишнего стремления к миру с Россией.

Трамп сеет смуту

В продолжение этой серии дипломатических выпадов Трамп объявил, что разрешает Украине пользоваться разведданными США для ударов по важным энергетическим объектам на территории России. После серии предположительно российских вторжений в воздушное пространство НАТО Трамп потребовал, чтобы европейские члены альянса впредь сбивали военные самолеты Москвы, если те дерзнут вторгнуться в его воздушное пространство (никаких доказательств о "принадлежности дронов России" так и не было приведено — прим. ИноСМИ).

Наконец, в очередной раз расписавшись в смене курса, 47-й президент намекнул, что может отправить Украине хваленые американские крылатые ракеты "Томагавк" для более эффективных ударов в тыл России.

Однако весьма сомнительно, что Трамп действительно заинтересован в дальнейшем расширении и без того масштабной (и, заметим, дорогостоящей) опосредованной войны на Украине. На самом деле, эксперты, даже сторонники военной помощи Киеву, признались агентству Reuters: шансы, что Трамп действительно поставит Украине "Томагавки", невелики. Тому есть целый ряд причин — в том числе и то, что при всех громких заявлениях у Трампа нет особого желания отказываться от прежней позиции по установлению мира на Украине и перезагрузке отношений с Россией.

Трамп хочет усадить Путина за стол переговоров — но не может

Судя по некоторым признакам, все эти риторические изыски Трампа диктуются понятным разочарованием оттого, что мирные переговоры между Украиной и Россией забуксовали. Понимая, что Зеленский непоколебим, а Владимир Путин не заинтересован в реальных переговорах, доколе Россия выигрывает на поле боя, Трамп стремится обзавестись рычагами влияния.

Он знает им цену: он же мнит себя крутым "решалой", в свое время заработал кучу денег в жестоком мире недвижимости Манхэттена, и к тому же из-под его пера (предположительно) вышла книга "Искусство заключения сделок". Однако прямо сейчас рычагов влияния у него нет, а они ему ой как нужны. И Трамп, разумеется, не желает скармливать еще больше оружия и денег черной дыре под названием Украина. Вместо этого он надеется одними лишь угрозами подтолкнуть Путина к более примирительной позиции и сделать сговорчивее.

Но этого не будет. Путин, стратег по образованию и по призванию, понимает ситуацию на местах гораздо лучше своих западных соперников. И действительно: чем больше Трамп бахвалится и чем больше его слова расходятся с делом, тем меньше Кремль будет бояться его угроз. И самая пустая изо всех, что доселе прозвучали из уст Трампа в попытке надавить на Россию, — это угроза передать Украине американские крылатые ракеты "Томагавк".

Почему Украина не получит "Томагавков"

Любой военный аналитик — будь то в Вашингтоне, Киеве или Москве — знает, насколько это заявление нелепо.

Начнем с того, что у Украины просто нет необходимых систем запуска. "Томагавки" в основном запускаются с военных кораблей и подводных лодок ВМС США. Кроме того, их можно запускать с бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress. Однако Украина ими также не располагает и при всем своем желании не смогла бы внедрить в свой "зоопарк" из натовского оборудования и переделок еще советских времен.

Сможет ли Украина приспособить "Томагавк" для запуска с земли? При наличии достаточного количества времени и усилий — вероятно, да: приспособили же уже украинцы другие виды оружия для альтернативных целей. Но такая адаптация (вроде сухопутной версии системы противоракетной обороны Aegis или "Эгида" в Польше) наверняка потребует глубоких модификаций, обучения и непосредственного участия персонала США. Это не только займет неоправданно много времени, но "съест" немало ресурсов. Наконец, есть риск, что это Москва усмотрит в этом серьезную эскалацию и примет жесткие и прямые ответные меры против НАТО. Парадоксально, но именно на такой удар в конечном счете надеются Зеленский и многие в Брюсселе — чтобы задействовать статью 5 Североатлантического договора и заставить Трампа отправить американские войска на подмогу Украине.

Что же до эскалации, то ракеты используют данные о наведении, доступные лишь США, а это означает, что Украина в любом случае не сможет их запускать без одобрения Пентагона. Интересно, что по этому поводу скажет Кремль?

Наконец, остается чрезвычайно важный вопрос логистики. Американский арсенал "Томагавков" весьма ограничен, и они "зарезервированы" в первую очередь для потенциальных конфликтов на Ближнем Востоке и в Венесуэле, которые могут обостриться в ближайшем будущем. Истощать этот ограниченный запас ради бессрочных и постоянно расширяющихся обязательств перед Украиной — значит еще больше подрывать готовность США.

Поскольку производство этих ракет растет медленно — в лучшем случае их выпускают лишь сотнями в год, — у США просто нет реальной возможности произвести достаточное количество "Томагавков", чтобы удовлетворить как национальные стратегические потребности, так и ненасытный аппетит Украины.

Наконец, Москва решительно предупредила, что сочтет отправку "Томагавков" нарушением "красных линий" приравнивает ее к прямому вмешательству США. Это, в свою очередь, чревато подъемом по так называемой "лестнице эскалации" еще на одну ступень к ядерному Армагеддону. Разумеется, Россия уже чертила "красные линии" и не предпринимала никаких действий, когда их нарушали. Но у Трампа нет причин испытывать судьбу.

Трамп вряд ли воплотить в жизнь угрозу "Томагавков"

Как бы то ни было, послужной список самого Трампа в подобных ситуациях представляет собой целую вереницу громких заявлений без сколь-либо существенных последствий. Вот почему его противники из Демократической партии даже "наградили" его язвительной аббревиатурой ДВД — "Дональд вечно дрейфит" (TACO от Trump Always Chickens Out). Подразумевается, что, когда блеф Трампа выводят на чистую воду, он ничего не делает.

Хотя это обидное прозвище в общем несправедливо, факт остается фактом: будь то торговая война с Китаем, из которой Трамп пытается выйти любой ценой, или прошлые угрозы в адрес КДНР еще на первом президентском сроке — у Трампа нет реального желания воевать. Путин прекрасно это понимает. Трампу было бы лучше смолчать и урезать американскую поддержку Украины, чтобы сосредоточиться на безопасности Западного полушария и завершить строительство национального противоракетного щита "Золотой купол".