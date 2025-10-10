Войти
Пресса ФРГ сообщила о неудачном применении ВСУ ракет «Фламинго»

Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе начинают появляться сообщения о применении ВСУ очередного «вундерваффе», в роли которого на этот раз выступила широко разрекламированная украинская ракета «Фламинго». При этом западные военные эксперты отнеслись к этому событию с изрядной долей скепсиса.

Как сообщает немецкое издание Die Welt без уточнения источника информации, три ракеты «Фламинго» в рамках испытаний в боевых условиях якобы были выпущены ВСУ по пограничной базе на севере Крыма. Газета приводит слова норвежского эксперта по ракетным вооружениям, который считает, что намеченной цели достигли только две ракеты, а третья упала. Учитывая, что факт применения пресловутых «Фламинго» подтвержден только видео с пусками ракет в сторону моря, неизвестно, на чем основываются выводы вышеупомянутого эксперта.

Издание также ссылается на недавнюю статью The Economist, согласно которой один пуск «Фламинго» стоит около 500 тысяч евро — для сравнения, американский «Томагавк» стоит два миллиона евро за единицу. При этом Welt считает «удивительным», что вокруг новых украинских ракет в последнее время внезапно «стало тихо», тогда как ранее украинские источники утверждали, что ВПК бывшей УССР якобы производит до 50 единиц в месяц.

Авторы публикации не исключают, что Киев мог усомниться в боеспособности своего нового оружия и распорядиться о необходимой доработки. Кроме того, соответствующие производственные мощности могли быть существенно повреждены в результате атак ВС РФ. Также существует некоторая вероятность, что украинское руководство попросту ждет начала поставок «Томагавков», чтобы попытаться комбинировать атаки с применением своих и американских ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
Минoбороны РФ
