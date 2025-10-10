Войти
Каллас считает, что в одиночку Украина не сможет остановить продвижение ВС РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также вновь выступила за увеличение помощи Киеву

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что в одиночку, без поддержки Запада, Украина не сможет остановить продвижение ВС России.

"Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и еще сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет", - сказала Каллас в интервью газете Die Zeit. Она вновь выступила за увеличение помощи Киеву, в том числе поставок оружия.

7 октября президент России Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба заявил, что Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки сопротивления, отступают по всей линии фронта. Российский лидер отметил, что ВС России с начала года освободили 212 населенных пунктов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
