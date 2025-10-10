Европу призвали внедрить «украинский способ» борьбы с Россией

Defense News: Европе следует внедрять украинский опыт борьбы с беспилотниками

Европе следует внедрять «украинский опыт» борьбы с беспилотной угрозой, якобы исходящей от России. Об этом пишет издание Defense News.

Опрошенные порталом эксперты утверждают, что европейской стороне не имеет смысла просто накапливать миллионы беспилотных летательных аппаратов. Вместо этого аналитики призывают внедрять «украинские способы» борьбы с беспилотной угрозой на тактическом и стратегическом уровнях.

«Никто не должен думать, что он может хранить миллионы беспилотников [или средств противодействия], это нельзя просто хранить на складе, и даже если бы он это делает, не стоит ожидать, что они будут полезны, учитывая, как быстро все развивается», — сказал аналитик Скотт Бостон.

По его словам, «украинский подход дешевле, быстрее и проверен в реальных условиях борьбы с активным противником, к тому же данные, полученные в ходе изучения электромагнитного спектра, чрезвычайно актуальны, поскольку Россия часто корректирует и внедряет новые методы радиоэлектронной борьбы».

Ранее американское издание TWZ заметило, что Вооруженные силы России стали применять ударные беспилотные летательные аппараты для уничтожения украинских поездов.

В сентябре журнал The National Interest рассказал о «12 часах ужаса» из-за ударов ВС России.