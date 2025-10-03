Войти
Lenta.ru

В США зафиксировали резко возросшее давление ВС России на логистическую инфраструктуру ВСУ

526
0
+1
Фото: Oleksii Kuleba via Facebook / Reuters
Фото: Oleksii Kuleba via Facebook / Reuters.

TWZ: ВС России стали применять БПЛА для уничтожения украинских поездов

Вооруженные силы (ВС) России стали применять ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для уничтожения украинских поездов. Резко возросшее давление российской стороны на логистическую инфраструктуру Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировало американское издание TWZ.

В публикации приводятся комментарии официальных украинских лиц, экспертов и блогеров, из которых следует, что ВС России стали применять, вероятно, дроны-камикадзе «Герань», способные «поражать динамические цели глубоко за линией фронта, что может стать новой большой проблемой для Украины». В частности, новые модификации данных БПЛА, оснащенные тепловизорами, способны поражать даже отдельные вагоны. Кроме того, за последнее время под удар российских дронов попали десятки железнодорожных подстанций.

По словам украинских собеседников, это стало возможным благодаря тому, что Россия многократно увеличила производство «Гераней». TWZ признает, что на Украине стараются преуменьшить масштабы потерь.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу заметил, что ночь на 28 сентября ВС России нанесли один из трех сильнейший ударов по позициям на Украине за все время специальной военной операции.

В сентябре Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил утяжеленную осколочно-фугасную боевую часть массой 90 килограммов вместо прежних 50.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс