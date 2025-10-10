Войти
«Новое фото» российского Су-75 вызвало переполох в США

Фото: Пресс-служба ОАК
Фото: Пресс-служба ОАК.

NSJ: Новое фото российского истребителя Су-75 вызвало переполох в США

Недавно распространившееся в сети «новое фото» указывает на предстоящие летные испытания российского перспективного легкого истребителя пятого поколения Су-75. Об этом пишет обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Рубен Джонсон.

«Появление предполагаемых фотографий российского истребителя Су-75 вызвало переполох в сообществе боевой авиации. На снимках, по всей видимости, запечатлена подготовка летного прототипа к летным испытаниям на взлетно-посадочной полосе», — говорится в публикации.

Джонсон признал, что снимок Су-75 вызвал большой интерес в сети, однако «фотографии» нового самолета появлялись и в 2024 году. «В то же время в интернете были опубликованы очень размытые кадры с большого расстояния, на которых был запечатлен самолет, находящийся слишком далеко в небе, чтобы его можно было идентифицировать», — пишет обозреватель.

По оценке автора, в поставках Су-75 может быть заинтересована Белоруссия, с которой Россия могла бы наладить совместное производство данных боевых самолетов.

В мае РИА Новости со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщили, что Россия предложит Белоруссии совместно производить перспективный легкий истребитель пятого поколения Checkmate, также известный как Су-75, и продвигать его на внешних рынках.

В ноябре генеральный конструктор — заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков заявил, что агрегаты для перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 находятся в высокой стадии проработки.

