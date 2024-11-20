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В России заявили о высокой стадии проработки агрегатов для Су-75

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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

ОАК: агрегаты для истребителя Су-75 находятся в высокой стадии проработки

Агрегаты для перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 находятся в высокой стадии проработки, заявил генеральный конструктор — заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, имеются заказчики, которые интересуются самолетами класса Су-75, а корпорация по-прежнему продолжает вести разработку истребителя. «Мы демонстрировали макет. Но агрегаты в хорошей стадии проработки, и используются в других [системах]», — заявил руководитель.

В феврале генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что иностранным партнерам интересна работа с Россией над перспективным легким тактическим самолетом (ЛТС), известным как Checkmate, или Су-75.

Перспективный самолет госкорпорация «Ростех» впервые презентовала в июле 2021 года в ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021).

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РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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