"Глупость и отвага": НАТО может разрешить своим пилотам сбивать военные самолеты РФ

FT: НАТО планирует разрешить своим пилотам сбивать воздушные цели из России

Страны Восточной Европы предложили более радикально реагировать на возможные нарушения воздушного пространства НАТО. В частности, они изучают возможность ослабить ограничения для пилотов, патрулирующих восточную границу блока, чтобы те могли открывать огонь по российским военным самолетам и дронам. К чему это приведет и какой сейчас порядок реагирования на нарушителей границ - рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Союзники по НАТО обсуждают «более решительный ответ на все более провокационные действия Владимира Путина», в том числе путем размещения вооруженных дронов вдоль границы с Россией и смягчения ограничений для патрулирующих границы пилотов, чтобы они могли открывать огонь по российским самолетам. Об этом пишет Financial Times.

По словам четырех официальных лиц НАТО, проинформированных о переговорах, обсуждения направлены на то, чтобы повысить стоимость «гибридной войны» для Москвы и разработать четкие меры после серии нарушений воздушного пространства якобы российскими беспилотниками и реактивными самолетами.

Обсуждения более жесткого подхода к проблеме начали граничащие с Россией государства при поддержке Франции и Великобритании. Позднее к дискуссии подключились и другие страны альянса.

Среди предложений - оснащение оружием беспилотников-разведчиков, используемых для сбора разведданных о российской военной деятельности, а также смягчение ограничений для пилотов, патрулирующих восточную границу, для устранения "российских угроз".

Другой вариант - проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках границы.

Но в этом случае для начала возникает весьма простой вопрос - а что, в Объединенных вооруженных силах НАТО подобные процедуры ранее не были однозначно определены и установлены? Тогда, вполне возможно, что Североатлантический альянс является сегодня не военным блоком, а дискуссионным клубом в составе 32 государств-участников.

А политики тем временем только разогревают ситуацию.

«Это преднамеренная и целенаправленная кампания в «серой зоне» против Европы. И Европа должна отреагировать», - заявила 8 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Россия хочет посеять раскол. Мы должны ответить единством, - заявила она Европейскому парламенту. - Мы должны не только реагировать, но и сдерживать. Потому что, если мы будем медлить с действиями, серая зона будет только расширяться».

9 октября Европарламент принял резолюцию, призывающую страны ЕС сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. Однако резолюции ЕП не носят обязательный характер.

Вот и попробуй, напиши на основе потока сознания европейских политиков инструкцию дежурным по ПВО силам и средствам.

FT пишет, что некоторые страны НАТО требуют от летчиков "визуально" убеждаться в наличии угрозы, прежде чем открыть огонь, а другие разрешают своим пилотам принимать решение об атаке с опорой на данные радара,

либо на предполагаемую опасность в зависимости от направления или скорости воздушной цели.

Чтобы помочь государствам-участникам Североатлантического альянса не пороть явной ерунды, причем на совершенно дилетантском уровне (а для таких политиков как Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас эта информация просто под запись), сообщаем примерный порядок работы по самолетам-нарушителям границ в воздушном пространстве, и в Монсе (там расположено Верховное главнокомандование ОВС НАТО в Европе) не стоит напрягаться в изобретении велосипеда.

В районах интенсивного воздушного движения самолеты гражданских авиалиний движутся по установленным воздушным коридорам. Информация о пролетах лайнеров должна иметься на командных пунктах сил и средств ПВО. Поднимать истребители для каких-либо действий по воздушным судам этой категории нет необходимости, если они не нарушают границ воздушных коридоров (то есть определенного эшелона и плюс-минус пять километров от оси коридора).

Но, предположим, какой-либо воздушный объект движется вне коридоров пролета и вошел в 100-км зону воздушного пространства, прилегающую к государственным границам любой из стран.

В этом случае по данным системы радиолокационной разведки осуществляется подъем дежурного истребителя (или пары), и он с помощью соответствующих пунктов наведения или АСУ (автоматизированной системы управления) выводится в окрестности объекта, который пересек границу 100-км зоны.

Задача пилота перехватчика - установить визуальный контакт с потенциальным нарушителем (то есть определить тип и государственную принадлежность цели), лечь с этим воздушным объектом на параллельный курс и продолжать полет до выяснения намерений цели, вошедшей в 100-км зону.

То есть надо однозначно определить (и это крайне важно) - это гражданский/транспортный самолет, или истребитель/бомбардировщик, или самолет малой авиации.

Если потенциальный нарушитель продолжает приближаться к границе, надо войти с ним в связь на международных частотах (все необходимые слова и выражения есть у пилота (должны быть) на бумажном носителе, закрепленном на коленке, и предупредить - «Борт номер N, вы приближаетесь к государственной границе М, рекомендую изменить курс».

Если нарушитель (и это не пассажирский/транспортный самолет) не отвечает, никак не реагирует, не меняет курс, пилот истребителя-перехватчика запрашивает разрешение у вышестоящего командования на открытие огня. Последнее предупреждение потенциальному нарушителю - открытие огня из стрелково-пушечного оружия истребителя-перехватчика, то есть трассами показать всю серьезность своих намерений. И по возможности все-таки принудить нарушителя к посадке на своем аэродроме.

Если ничего не помогло, то после полученного разрешения на открытие огня пилот истребителя-перехватчика поражает воздушный объект.

Вот еще раз обратим внимание на то, что сообщает FT. Некоторые страны НАТО требуют от летчиков принимать решение об атаке самолета-нарушителя с опорой на данные радара, либо на предполагаемую опасность в зависимости от направления или скорости воздушной цели.

Таким политикам из НАТО все-таки следует напомнить, что время-то мирное, и ни одно из государств-участников альянса не находится в состояние войны ни с одним из своих соседей. Поэтому пальба во все стороны только по гипотетическим нарушителям и потенциальным угрозам как-то выходит за рамки здравого смысла.

А открывать огонь только по данным бортовой РЛС (радиолокационного прицела) в условиях мирного времени чревато крайне неблагоприятными последствиями. Ведь на экране индикатора БРЛС видна только отметка от цели, и совершенно неясен тип самолета и государственная принадлежность воздушного объекта (гражданские лайнеры, надо добавить, не оборудованы системами государственного опознавания).

А если это транспортный самолет с гуманитарным грузом, потерявший ориентировку? А вдруг это гражданский лайнер типа Боинг-777 с 300 пассажирами на борту, на котором внезапно произошла разгерметизация кабины и салона, пилоты находятся в неадекватном состоянии и потеряли представление о своем точном местонахождении (и такие случае бывали).

В общем, глупость и отвага в альянсе (и к тому же махровый дилетантизм) могут привести к весьма тяжелым последствиям. И, наконец, последнее. Подобные предложения в НАТО якобы нацелены на повышение издержек «гибридной войны» для России.

Раз и навсегда в Монсе надо зарубить на носу, что никаких «гибридных» войн на практике не бывает. «Гибридизация» представляет собой разновидность ереси, которая овладела многими нестойкими умами в альянсе. Наверное, стоит напомнить стратегам в Монсе, что в ведении вооруженной борьбы ничего принципиально нового со времен Троянской войны пока не появилось. Да и Клаузевица на сегодня никто не превзошел.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок