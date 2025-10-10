Войти
ЦАМТО

Андрей Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане

201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЦАМТО, 9 октября. В рамках рабочего визита в Республику Таджикистан министр обороны РФ Андрей Белоусов 8 октября посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, глава российского военного ведомства проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники.

Министру обороны РФ доложили, что с учетом опыта специальной военной операции военнослужащие базы проводят доработку военной и специальной техники, в том числе установку противодроновых средств защиты, и продемонстрировали находящиеся на вооружении базы беспилотные летательные аппараты различного типа, а также современные средства противодействия им.

Андрею Белоусову представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу и дистанционному минированию местности, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения.

По словам командира базы, данные робототехнические комплексы примут участие в предстоящих совместных учениях с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2025".

В завершение работы на 201-й военной базе Андрей Белоусов провел совещание, в ходе которого обсудил текущее положение дел, работу по организации и проведению занятий по боевой подготовке и участие подразделений базы в международных учениях, проводимых на территории Республики Таджикистан.

В ходе посещения отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства Андрей Белоусов проверил работу дежурных смен и заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-полковника Александра Головко о функциональных характеристиках оптико-электронного комплекса и перспективах его развития.

"Основным вооружением узла является модернизированный оптико-электронный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания космических объектов", – доложил генерал-полковник Александр Головко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения
СККП
