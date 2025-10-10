В Уругвай доставлена новая партия бронемашин M-ATV

ЦАМТО, 9 октября. В порт Монтевидео (Уругвай) 6 октября на борту судна Morning Calypso была доставлена очередная партия из 11 ед. автомобильной техники, закупленной в США в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS).

По информации Defensa.com, в состав новой партии вошли 7 грузовых автомашин MTVR (Medium Tactical Vehicle Replacement) Mk23 с колесной формулой 6x6, предназначенных для перевозки войск и грузов, а также 4 бронированных машины M-ATV M1240A1 для Сил специальных операций, отличающиеся повышенной проходимостью, защитой от мин и другими возможностями.

M-ATV оснащены инфракрасными фарами для вождения в ночное время суток. Кроме того, ББМ может оснащаться дистанционно управляемым модулем вооружения либо турелью с комплектом защиты стрелка.

Как сообщал ЦАМТО, согласованная в начале 2024 года закупка предусматривает поставку СВ Уругвая в рамках программы "Зарубежные военные продажи" в общей сложности 36 бронемашин M-ATV (MRAP All-Terrain Vehicle) версии M1240 и 60 грузовиков MTVR Mk23.

Поставка техники осуществляется в то время, когда ВС Уругвая испытывают острую необходимость в приобретении новых бронемашин и обновлении своего стареющего автопарка. Это, в частности, связано с регулярным участием подразделений ВС Уругвая в миротворческих операциях ООН.

Широко применяемые КМП США грузовики Mk23 (MTVR) заменят состоящие на вооружении СВ Уругвая "Урал-4320", срок эксплуатации которых подходит к завершению.

Первая партия из 6 бронированных машин M-ATV версии M1240 и шести средних грузовых автомобилей MTVR Mk23 с колесной формулой 6x6 была поставлена в Уругвай в мае 2025 года.