В США разработали безэкипажную пусковую установку для широкого спектра ракет

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Forterra, специализирующаяся на автономных системах управления, разработала для армии США автономную безэкипажную самоходную пусковую установку перспективного модульного ракетного комплекса DeepFires. Самоходная пусковая установка разработана для бесперебойной работы в любых погодных условиях, на любой местности и в сложных боевых условиях. Генеральным подрядчиком по комплексу выступает компания Raytheon.

Утверждается, что этот комплекс способен применять широкий спектр ракет, включая Tomahawk, Patriot и разработанную Raytheon новую ракету Joint Reduced Rocket. Прототипы этих установок уже в ближайшее время будут представлены на ежегодной выставке-конференции Ассоциации армии США AUSA 2025.

Ранее Raytheon сообщала о демонстрационных испытаниях вышеназванного комплекса с ракетой Joint Reduced Rocket. Двухконтейнерная пусковая установка установлена на шасси грузового автомобиля Oshkosh FMTV A2 и оснащена системой автономного управления Forterra AutoDrive. В ходе испытаний были выполнены стрельбы в стрессовых условиях.

Также сообщается, что ВВС США заключили с компанией PDW первый контракт на поставки беспилотных систем С100, предназначенных для целеуказания авиации. Дрон оснащен лазерным целеуказателем Leonardo STAG5 (LTD) и, помимо прочего, способен наводить бомбы GBU-12 с минимальным отклонением. Применение подобных беспилотных систем может существенно повысить точность натовского оружия.