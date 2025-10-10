Мировой рынок бронетанковой техники: фавориты и аутсайдеры

ЦАМТО, 9 октября. ЦАМТО представляет обзор мирового рынка основных боевых танков. В представленном отчете учтены все основные производители ОБТ и типы предлагаемых ими на мировой рынок танков.

Опережая конкурентов

Наряду с Китаем и США, Россия входит в тройку крупнейших мировых держав – поставщиков и эксплуатантов бронетанковой техники. Реализация подобной продукции по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) приносит значительные валютные поступления.

В ХХI веке самым популярным на мировом рынке бронетехники новой сборки стало семейство основных боевых танков (ОБТ) выпуска Концерна "Уралвагонзавод" (в составе государственной корпорации Ростех). В дополнение к прямым поставкам (Вьетнам, Ирак, Алжир, Азербайджан и др.), на территории отдельных стран был организован лицензионный выпуск танков: ОБТ Т-72С в – Иране; Т-72, а затем более совершенного Т-90С "Бишма" – в Индии.

Руководитель Ростеха Сергей Чемезов поясняет: "Сегодня ВТС не сводится к поставкам готовой продукции. У нас большой портфель проектов технологического сотрудничества в разных регионах мира. Это и локализация производства, и совместные разработки" (цитата из интервью журналу "Разведчик", публикация от 10 июня 2025 года).

В свете специальной военной операции (СВО) на Украине, интерес специалистов к продукции российского оборонно-промышленного комплекса поддерживается на высоком уровне. Так, на посетителей выставки IDEX-2025 сильное впечатление произвел Т-90МС с доработанной защитой от ударных дронов-камикадзе, современных противотанковых комплексов и ручных противотанковых гранатометов. "Машина максимально приспособлена к противотанковым угрозам, способна отразить множество атак новых средств поражения, – отметил Сергей Чемезов. – Ремонтопригодна настолько, что танки несколько раз возвращаются в строй без потери боевых качеств".

Экспортные перспективы танка Т-90МС огорчают противников России. Используя приемы недобросовестной конкуренции, "коллективный Запад" предпринимает попытки снизить объемы военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами путем введения различного рода экономических санкций против государств-покупателей русского оружия.

Вместе с тем, возникает вопрос: кто может выступить альтернативным поставщиком в случае гипотетического отказа того или иного клиента от дальнейшего ведения ВТС с Россией в области бронетанковой техники?

Выпуск танков странами НАТО

Исходя из реальных возможностей на ближайшую перспективу, из всех стран военно-политического блока НАТО предпринять попытку по замещению российских ОБТ на глобальном рынке вооружений может лишь только одна Германия. Другие ключевые члены Североатлантического альянса масштабный выпуск подобной продукции военного назначения не ведут.

Так, США прекратили производство новых ОБТ тридцать лет тому назад. Выпуск танков семейства Abrams по заказам Пентагона велся в период с 1980 по 1995 гг. С тех пор казенное предприятие LATP в Лиме (штат Огайо) занимается лишь только капитальным ремонтом и модернизацией ранее выпущенной бронетехники. Очередные варианты обновленных Abrams появляются регулярно, однако процесс сопровождается неуклонным повышением массы при сохранении прежнего старого двигателя (Avco-Lycoming AGT-1500) мощностью 1500 л.с. В результате тяговооруженность новых модификаций американских танков снизилась с 27,6 л.с./т (для первоначальной модели М1) до 22,45 л.с./т у M1A2 SEP V3.

Увеличение веса объясняется необходимостью усилить защищенность танка от современных средств поражения. Случаи потери Abrams от огневого воздействия противника неоднократно отмечались в Ираке и на Украине.

Со складов Пентагона для вооруженных сил Украины был передан 31 танк, большинство Abrams потеряно, как минимум пять достались российским войскам в качестве трофеев.

"В целом интересная машина…", но с нее "взять нечего" (для последующего внедрения на отечественных танках), – пояснил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Производство новой тяжелой бронетехники в Великобритании было прекращено еще в 1990 году. С 1993 по 2002 гг. велась переделка ранее выпущенных ОБТ Challenger 1 в вариант Challenger 2.

За счет дополнительного бронирования масса модернизированного британского танка выросла с 62 до 75 тонн (с дополнительными защитными блоками) при том же двигателе, тяговооруженность снизилась с 18,75 до 16 л.с./т. (правда, введено кратковременное форсирование с 1200 до 1500 л.с., с повышением показателя до 20 л.с./т).

По линии военной помощи, оказанной Великобританией Украине, ВСУ получили до 14 таких машин. Первый британский танк был подбит у Работино (Запорожская область), после чего украинские военные прекратили применение бронетехники британского производства в ходе так называемого "осеннего контрнаступления" 2023 года. После ряда доработок Challenger действовали на курском направлении, там было подбито три из них. Планы дополнительных поставок так и не были реализованы, ввиду отрицательных отзывов украинских танкистов. Они жаловались на низкую скорость британских танков (менее 60 км/ч по шоссе), плохую проходимость на пересеченной местности, недостаточную защищенность от современных российских противотанковых средств.

Производство ОБТ Leclerc во Франции прекращено в 2007 году. Эти машины экспортировалась только в ОАЭ и применялась против вооруженных формирований движения "Ансар Алла" в Йемене. После нескольких стычек, танки французского производства спешно покинули зону боевых действий.

Германский Leopard

По состоянию на 2025 год единственным европейским производителем новых танков выступает Германия. Продолжает совершенствоваться принятая на вооружение в 1979 году базовая модель ОБТ Leopard 2.

По мере появления улучшенных вариантов, они поступали Бундесверу и богатым зарубежным клиентам, старые же танки из наличия распродавались по остаточной стоимости странам развивающегося мира. Доля старых танков в экспортных германских поставках составила две трети. Среди клиентов оказались: Чили (172 ед.), Индонезия (103 ед.) и Сингапур (около 100 ед.). Между тем, единственным азиатским покупателем самой совершенной на сегодня серийной модели Leopard 2А7 выступил Катар с заказом на 62 единицы.

В настоящее время Leopard 2А7 уступает место в производстве более современному варианту Leopard 2А8. Согласно планам Бундесвера, он достигнет полной операционной готовности к 2027 году.

Экспортная перспектива новых немецких танков на рынках развивающегося мира остается туманной ввиду большой загрузки производственной линии KNDS Deutschland (бывшая Krauss-Maffei) заказами Бундесвера и армий других стран НАТО.

С точки зрения примененных технических решений, Leopard 2А8 – интересная машина, однако ей еще предстоит пройти проверку в условиях реальных боевых действий. А маркетологам KNDS Deutschland – обелить негативный образ Leopard как сильно уязвимого к огню противника. Он возник в результате широко тиражируемых в сети Интернет фотоснимков подбитых немецких танков модификаций "А4" в Сирии (из состава армии Турции, их там насчитывается свыше 350 единиц), а также модификаций "А6" и других – на Украине.

Весной 2023 года страны НАТО передали режиму Зеленского 54 ОБТ Leopard 2А4 и несколько модификаций "А6" (вооружены доработанной пушкой Rheinmetall Rh-120 с длиной ствола, увеличенной с 44 до 55 калибров).

Первый из них был подбит в ходе осеннего 2023 года "контрнаступления" ВСУ на запорожском направлении выстрелом из российского ручного противотанкового гранатомета.

Осознав высокую уязвимость немецкой бронетехники, ВСУ убрали ее из передовых частей, предпочтя дальнейшее использование этих танков в качестве передвижных огневых точек.

Поставки Leopard продолжились: к настоящему времени ВСУ получил 114 таких танков, включая 74 модификации "А4" и 21 – модификации "А6". Из них уничтожено как минимум 24, еще 14 брошено украинскими танкистами, отдельные образцы в качестве трофеев достались российским войскам.

В интервью журналу "Разведчик" Сергей Чемезов сказал, что "отечественные специалисты изучают все трофеи" и "берут полезное себе в копилку". "Иногда смотрим, понимаем, что хорошая техника, но совершенно неприменима в наших реалиях", – отметил он.

По словам С.Чемезова, среди всей западной техники, отправленной Украине, Leopard оказался "выполнен на высоком уровне: современные компоненты, система управления огнем, мощный двигатель, хотя и со странными температурными ограничениями". Вместе с тем, "каких-то прорывных конструкторских решений мы не увидели, – пояснил он. – То есть нам нечего взять у Leopard и применить у себя".

Альтернативные поставщики

Согласно заявлению правительства Турции, разработка первого национального ОБТ Altay завершена, ведется подготовка производства, поставки серийной продукции ожидаются в ближайшие годы. Мощности турецкой промышленности ограничены, поэтому в обозримой перспективе вся выпускаемая продукция уйдет национальной армии.

Заметим, что Altay не является полностью новой разработкой, а сделан на базе танка Black Panther. Он выпускается с 2014 года южнокорейской фирмой Hyundai Motors. При массе 55 тонн и двигателе мощностью 1500 л.с., K2 Black Panther обладает высокой подвижностью. Основное оружие – гладкоствольная пушка калибра 120 мм. Силовая установка, вооружение и бортовые системы представляют копии немецких и американских оригиналов, освоенных местной промышленностью.

До недавнего времени Южная Корея вела выпуск Black Panther исключительно для собственных нужд. Лишь пару лет назад поступил первый зарубежный заказ – из Польши на 180 машин. К марту 2025 года экспортировано порядка 110 единиц, причем в ущерб ранее составленным планам по перевооружению южнокорейской армии (260 единиц К2 поставлено, еще 150 заказано). Дальнейшая экспортная перспектива танка К2 Black Panther находится в зависимости от согласия США и Германии на расширение производства в рамках выданных прежде лицензий.

Ранее политическая и технологическая зависимость Израиля от стран НАТО не позволила ему реализовать планы по экспорту танка Merkava, выпускаемого с 1979 года для ЦАХАЛ. В частности, заказ Сингапура 2014 года на полсотни ОБТ варианта "Мк. 4" до настоящего времени не реализован (согласно имеющимся данным, единственным типом танка в арсенале этого островного государства остается Leopard 2).

Хотя западные эксперты ставят Merkava высокие оценки за защищенность, известны неоднократные случаи огневого поражения танков ЦАХАЛ данного типа. Соответственно, израильские специалисты внедряли дополнительную защиту. В результате масса танка Merkava выросла до 70 тонн, для сохранения подвижности мощность силового агрегата увеличили с 900 до 1500 л.с. (ставились сначала американские, затем немецкие дизели). Однако в ходе Второй ливанской войны 2006 года десятки единиц израильской бронетехники были подбиты противотанковыми ракетами российского происхождения, переданными ливанцам сирийской армией.

События 2023-2025 гг. в секторе Газа включали случаи поражения танков Merkava модификации "Мк. 4" дронами-камикадзе и гранатометами РПГ-7, сопровождавшиеся гибелью членов экипажа.

Амбиции по созданию современных ОБТ высказывались рядом других стран (Япония, Индия и т.д.), однако дело не продвинулось далее выпуска ограниченных партий для собственной армии; на экспорт такая продукция не поставлялась.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод. Вводя одну за другой дополнительные экономические санкции, направленные на подрыв военно-технического сотрудничества России с иностранными покупателями оружия, сам "коллективный Запад", даже вместе с сателлитами, не способен удовлетворить потребности развивающегося мира в новой бронетанковой технике.

Более того, большинство развивающихся стран не готовы покупать западную продукцию военного назначения, как по политическим соображениям, так и по причинам чрезмерной стоимости, а также несоответствия тактико-технических характеристик условиям эксплуатации на конкретном театре военных действий.

Слабое место западных танков – это "проблемы с проходимостью, из-за чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля, – подчеркивает Сергей Чемезов. – Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью".

Проведя сравнение с трофейными западными образцами, российские военные специалисты установили, что Т-90М "Прорыв" обладает преимуществом в огневой мощи, броне и подвижности. "У него длиннее "рука" за счет управляемого боеприпаса и всеракурсная динамическая защита, – поясняет С. Чемезов. – Бывали случаи, когда в машину попадали десятки украинских дронов, а она сохраняла боеспособность".

Модельный ряд NORINCO

По факту, единственным альтернативным поставщиком бронетанковой техники на традиционные рынки сбыта российской продукции военного назначения выступает китайский холдинг NORINCO. Он уже выполнил ряд заказов стран развивающегося мира.

Государственный многопрофильный холдинг NORINCO (China North Industries Group Corporation Limited, буквально – "Китайская северная промышленная корпорация") был сформирован в 1980 году. Среди поставленных перед ним задач было создание полностью нового танка китайского производства.

Практическая работа выполнялась заводом Inner Mongolia First Machinery Group на основе советского танка Т-72 экспортного облика, вывезенного с Ближнего Востока. Ввиду отсутствия необходимых навыков и технологий, китайцы не смогли его скопировать. Поэтому решили продолжать развитие собственной платформы, внедрив отдельные решения уральских конструкторов.

Особое внимание привлекла 125-мм гладкоствольная пушка, сопряженная с автоматической системой заряжания. Начиная с 1997 года, подобным орудием оснащаются танки НОАК Туре 96 и Type 99, к настоящему времени они выпущены количеством около пяти тысяч штук. Из них на экспорт реализованы штучные образцы: в 2021 году Танзания получила несколько танков VT-2, представляющих упрощенный вариант Type 96А.

Независимые эксперты считают Type 96 и Type 99 вполне современными ОБТ, находящимися на одном уровне с зарубежными аналогами. Вместе с тем, оценивая машины, которые китайская промышленность поставляет на экспорт, экспертное сообщество не столь единодушно. В данном случае речь идет о платформах MBT-2000 и MBT-3000, разработанных конструкторами NORINCO специально для поставки на экспорт.

Ради снижения закупочной стоимости, MBT-2000 и MBT-3000 выполнены упрощенными: поставочная комплектация не включает системы, штатно используемые на технике НОАК.

Таким образом, при анализе моделей, предлагаемых NORINCO зарубежным заказчикам, следует тщательно подходить к оценке их реальных боевых качеств, отставив в сторону бездумный перенос озвученного выше представления о качестве бронетехнике НОАК и общего уровня развития китайского оборонно-промышленного комплекса.

Странное представление

Общепринятая практика первого международного показа вновь разработанного образца бронетанковой техники состоит в том, что опытный экземпляр представляют на суд посетителей и гостей крупной выставки, специализирующейся на вооружении сухопутных войск. Холдинг NORINCO поступил иначе, выбрав в качестве площадки для дебюта VT-4 … аэрокосмический салон 2014 года в Чжухае!

Как известно, на авиашоу присутствуют совсем не те эксперты, которые посещают выставки армейского оружия. Однако немногих профильных специалистов больше смутило обстоятельство иного рода. Они "повелись" на рекламные объявления устроителей Air China 2014 о том, что в павильоне NORINCO будет выставлена новинка – недавно созданный китайскими оружейниками современный танк с выдающимися тактико-техническими характеристиками.

По факту же, VT-4 оказался вовсе не полностью новым изделием, а некой комбинацией решений, примененных на ОБТ ранее известных моделей. Но и здесь иностранных специалистов ждало разочарование. Вместо ожидаемого ими экспортного варианта Type 99В – самого нового ОБТ в арсенале НОАК, выставленный на авиашоу танк на самом деле вобрал больше от предыдущей экспортной модели VT-1A и покидающего производство Type 96B.

Попутно выяснилось, что VT-4 оказался воплощением в металл интерактивной модели "перспективной платформы MBT-3000", продемонстрированной также в виде настольной модели на китайской экспозиции в ходе выставки вооружений Eurosatory 2012 (Франция).

Словом, при анализе перспектив MBT-3000 (VT-4) следует четко понимать, что это – чисто экспортная модель, идущая на смену предыдущей MBT-2000.

Кстати, на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае VT-4 сломался в ходе демонстрации. Инцидент произошел при попытке подъема на холм, где этот танк неожиданно заглох и не смог завершить маневр, оставаясь неподвижным до конца презентации. Инцидент вызвал серьезные опасения относительно надежности китайской военной техники, особенно среди потенциальных покупателей и нынешних операторов VT-4, отмечали, в частности, индийские СМИ.

Лицензионный выпуск в Пакистане

Известно, что "платформа МВТ-2000" появилась на основе танка Type 90-II разработанного для НОАК, но не принятого заказчиком. Несмотря на маркетинговые усилия NORINCO, поставки ограничились двумя странами: в 2021 году Бангладеш заказала 44 танка на сумму 162 млн. долларов, еще дюжину таких танков приобрела Мьянма.

Платформа МВТ-2000 была принята за основу пакистанского танка Al-Khalid, с заменой китайского двигателя на украинский дизель 6ТД-2 и внедрением ряда комплектующих западного происхождения.

Согласно имеющимся данным, Пакистан обладает 300 танками Al-Khalid первоначального облика и еще 110 – улучшенной модификации с увеличенным боекомплектом. Аналогичной продукцией интересовались Саудовская Аравия, Малайзия, Шри-Ланка и Перу, но, проведя сравнительный анализ, от закупки отказались.

Главная причина – серьезная конкуренция на глобальном рынке бронетанковой техники, где со своей продукцией присутствуют такие сильные игроки как Россия, США и Германия.

Попытка улучшить MBT-2000 привела к созданию VT-1A, он приглянулся Марокко. Заказ составил 54 единицы, поставки завершены. Комплексное усиление защиты повысило вес танка на три тонны – до 49 тонн. Ради сохранения подвижности установлен китайский дизельный двигатель мощностью 1200-1300 л.с.

Внедренные на VT-1A решения пригодились при разработке новой модели – VT-4. Ее производство ведется с 2017 года, шесть таких танков приобрела Нигерия, 62 – Таиланд.

Пакистан выбрал VT-4 в качестве основы для собственного варианта танка под названием Haider. Он будет строиться на мощностях государственного объединения "Таксила" (Heavy Vehicles Taxila, HIT) в состав которого входит бронетанковый завод (Tank Manufacturing Factory, TMF).

Выбор в пользу Haider – вынужденный, поскольку речь идет не столько о замене старого танка более современным, сколько о том, что подобная смена продукта открывает возможность сохранения специализации TMF и устойчивого функционирования завода.

Дело в том, что в ходе специальной военной операции на Украине были выведены из строя ключевые предприятия украинского военно-промышленного комплекса, включая Харьковский тракторный завод (ХТЗ), также известный как ГП "Завод имени Малышева". Помимо танков, он изготавливал двигатели семейства 5ТД/6ТД, включая таковые для пакистанских ОБТ Al-Khalid.

Соответственно, военно-политическое руководство Пакистана приняло решение о переводе TMF с выпуска Al-Khalid на Haider. В 2023 году пакистанское Министерство обороны заказало 680 танков. Поступление в войска серийных образцов ожидается в ближайшей перспективе.

Речь идет о быстрой переориентации TMF на выпуск альтернативного танка, во многом схожего с Al-Khalid, но (в отличие от последнего) не имеющего никаких украинских комплектующих. В некотором смысле, переход с Al-Khalid на Haider представляет определенный регресс, коль скоро сопровождается заменой отработанного украинского дизеля менее надежным китайским силовым агрегатом.

Сравнение с конкурентами

Выбор VT-4 удобен еще и тем, что его разработали как экспортную модель с использованием отдельных инженерных решений и технологий, опробованных на ОБТ Type 96 и Type 99.

Хотя VT-4 появился позднее, по своему боевому потенциалу он уступает "родителям", поскольку изначально задумывался как упрощенная машина для заказчиков с небольшим военным бюджетом из стран развивающегося мира.

Пакистану танк VT-4 подошел тем, что выступает развитием линейки, к которой принадлежит и Al-Khalid. Оба вооружены такими же пулеметами калибра 7,62 мм и 12,7 мм, и пушкой калибра 125 мм, а также используют ряд идентичных либо подобных узлов и деталей.

По сути, VT-4 представляет дальнейшее развитие экспортной линейки китайских танков с внедрением отдельных решений, проверенных на машинах, эксплуатируемых НОАК. В частности, для приведения в движение 52-тонного танка используется автоматическая коробка передач, сопряженная с дизельным двигателем мощностью 1200-1300 л.с.

Тот же самый двигатель (дизельный VT/E1 V12) ранее устанавливался на танке VT-1A в сопряжении с автоматической трансмиссией Ch1000B (вариант исполнения Ch1000 на Type 99). Он сохранился и на VT-4A1 – модификации базового VT-4 (MBT-3000), впервые показанной на авиакосмическом салоне Airshow China 2022. Отличия от исходной модели: включение в арсенал танка малых дронов-камикадзе, установка системы активной защиты от летящих по направлению к танку средств поражения, обнаружение которых идет при помощи РЛС.

Заключение

Кто будет покупать чисто экспортные танки у холдинга NORINCO? Предположительно, ставка делается на те государства современного мира, которые по принципиальным соображениям не приобретают продукцию военного назначения у США и их сателлитов, а следуют антизападным курсом. За рынок сбыта в таких странах VT-4 будет соперничать главным образом с продукцией из России и, возможно, из Южной Кореи и Турции.

По сравнению с российскими и южнокорейскими конкурентами, VT-4 имеет существенный недостаток. Он не состоит на вооружении в стране изготовления. Так получилось потому, что по мере становления китайского танкостроения наметился следующий подход: для НОАК поставляли самое лучшее, а менее удачные образцы бронетехники старались реализовывать за рубеж. При этом, как можно видеть на примере танка Al-Khalid, холдинг NORINCO соглашался внедрять в разрешенные на экспорт модели различного рода улучшения с тем, чтобы получше учесть пожелания зарубежных заказчиков.

Действуя в подобном ключе, китайская бронетанковая промышленность уважала выбор военных собственной страны (без навязывания им непонравившейся продукции), но и не торопилась "выбросить на помойку" изделия, которые по той или иной причине не подошли НОАК. Вместо этого, специалисты NORINCO старались довести свое творение "до ума" путем внедрения иностранных компонентов для последующей продажи странам развивающегося мира.

Подобная практика привела к тому, что на протяжении последних десятилетий НОАК получает одну продукцию, а на экспорт идет иная, "попроще, да подешевле".

С одной стороны, это позволяет NORINCO удерживать занятую ранее рыночную нишу. А также понемногу расширять клиентскую базу за счет включения новых стран развивающегося мира, обращающих особое внимание на стоимость единицы продукции.

С другой стороны, в сознании экспертного сообщества укрепляется понимание того, что предназначенное к продаже за рубеж китайское оружие – дешевка, сделанная с расчетом на минимально возможную цену в ущерб боевым качествам.

Сюда добавляется и тот факт, что со времен вооруженного конфликта с Вьетнамом в 1979 году, китайские военные не вели боевых действий с достойным противником. Более того, те страны, куда поставляется современное китайское оружие, также не ведут "экзистенциальных" конфликтов, ограничиваясь контртеррористическими операциями против незаконных вооруженных формирований.

Между тем, российское оружие проходит гораздо более жесткую проверку огнем, что способствует постоянному совершенствованию на основе опыта боевых действий с высокотехнологичным противником. Так, в ходе более чем трех лет специальной военной операции на Украине были выполнены многочисленные доработки техники, выпуск которой прекращен (включая танки Т-62Б, Т-72Б3/М, Т-80БВМ, Т-90 ранних модификаций и др.), равно как и находящейся в серийном производстве (Т-90М и др.).

При этом практически вся линейка (с порой незначительными изменениями в варианте экспортного облика) предлагается заинтересованным странам по линии военно-технического сотрудничества (например, Т-90МС). Таким образом, государства, традиционно ориентируются на Россию при ведении военно-технического сотрудничества, гарантированно получают проверенное в бою оружие самого высокого класса.