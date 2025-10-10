Войти
В США рассказали о кошмаре «опережающего физику» российского МиГ-41

Фото: Strefich / Wikimedia
Фото: Strefich / Wikimedia.

NSJ: Обещания создать МиГ-41 опережают физику и возможности российского ОПК

Перспективные американские истребители шестого поколения F-47 и F/A-XX станут кошмаром для российского перехватчика МиГ-41, который, вероятно, представляет собой не более чем концепцию, опережающую возможности современного российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом рассказал обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Брент Иствуд.

Говоря о МиГ-41, автор уверяет, что «обещания Москвы [по созданию нового боевого самолета] опережают физику, материаловедение и ее задушенную санкциями промышленность: покрытия, авионика и, что самое важное, двигатели, необходимые для достижения скорости более четырех чисел Маха, просто отсутствуют в нынешнем арсенале России».

«Возможно ли, что МиГ-41 существует только на бумаге? Возможно. Число Маха 4,3 звучит как фантастика, а опыт России с Су-57 и Су-75 показывает, что эта скорость недостижима», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что, вероятно, «МиГ-41 — не более чем плод воображения» и «еще один пример того, как российская оборонная промышленность пытается угнаться за американцами и китайцами». «Куда делись достижения российской аэрокосмической промышленности, выпустившей во времена холодной войны столько высококачественных истребителей, пользовавшихся популярностью на экспортном рынке?» — задается вопросом автор.

Ранее обозреватель NSJ Стивен Сильвер заметил, что Россия не сможет создать истребитель шестого поколения МиГ-41 из-за санкций и проблем с промышленностью.

