В США сочли создание МиГ-41 недостижимым для России

NSJ: Российский перехватчик МиГ-41 останется нарративом, а не реальным самолетом

Россия не сможет создать истребитель шестого поколения МиГ-41 из-за санкций и проблем с промышленностью, утверждает обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Стивен Сильвер.

Автор прокомментировал недавнее заявление заслуженного летчика России Владимира Попова о том, что российская сторона в рамках проекта перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) создает перехватчик следующего поколения, которым может стать МиГ-41.

По словам Сильвера, подобный самолет, способный выходить в космическое пространство и развивать скорость 4,3 числа Маха, вряд ли станет реальным, поскольку «не выйдет за пределы чертежной доски». «Пока не появится оборудование, МиГ-41 останется скорее нарративом, чем самолетом, напоминанием о том, что аэрокосмические амбиции России опережают ее промышленную основу», — говорится в публикации.

Обозреватель утверждает, что для создания МиГ-41 российской стороне необходимо сначала закрыть все вопросы, связанные с истребителем пятого поколения Су-57.

Ранее польское издание Defence24 заметило, что Воздушно-космические силы России пока не получали новые истребители Су-30 и Су-57 в 2025 году из-за экспортных заказов.

В январе 2024-го первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в рамках проекта ПАК ДП разрабатывается истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.