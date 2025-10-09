Войти
Lenta.ru

В США сочли создание МиГ-41 недостижимым для России

660
0
0
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

NSJ: Российский перехватчик МиГ-41 останется нарративом, а не реальным самолетом

Россия не сможет создать истребитель шестого поколения МиГ-41 из-за санкций и проблем с промышленностью, утверждает обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Стивен Сильвер.

Автор прокомментировал недавнее заявление заслуженного летчика России Владимира Попова о том, что российская сторона в рамках проекта перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) создает перехватчик следующего поколения, которым может стать МиГ-41.

По словам Сильвера, подобный самолет, способный выходить в космическое пространство и развивать скорость 4,3 числа Маха, вряд ли станет реальным, поскольку «не выйдет за пределы чертежной доски». «Пока не появится оборудование, МиГ-41 останется скорее нарративом, чем самолетом, напоминанием о том, что аэрокосмические амбиции России опережают ее промышленную основу», — говорится в публикации.

Обозреватель утверждает, что для создания МиГ-41 российской стороне необходимо сначала закрыть все вопросы, связанные с истребителем пятого поколения Су-57.

Ранее польское издание Defence24 заметило, что Воздушно-космические силы России пока не получали новые истребители Су-30 и Су-57 в 2025 году из-за экспортных заказов.

В январе 2024-го первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в рамках проекта ПАК ДП разрабатывается истребитель-перехватчик шестого поколения МиГ-41.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк