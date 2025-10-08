Войти
Lenta.ru

Отсутствие поставок Су-57 ВКС в 2025 году объяснили

757
0
0
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости.

Defence24: ВКС России не получили Су-30 и Су-57 в 2025 году из-за экспорта

Воздушно-космические силы (ВКС) России пока не получали новые истребители Су-30 и Су-57 в 2025 году из-за экспортных заказов. Отсутствие поставок объяснило польское издание Defence24.

«Интересно, что в этом году российские Вооруженные силы не получили ни Су-30, ни Су-57. Похоже, это связано с временным перенаправлением производственных линий этих машин на экспорт», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что ранее очевидцы замечали истребители-бомбардировщики Су-34 в песчаном камуфляже, которые могли построить для Алжира. Также российские производители поставляли Су-30СМ2 Белоруссии.

В сентябре издание Military Watch Magazine писало, что Индия планирует купить у России 140 Су-57 для комплектования семи эскадрилий. Часть самолетов могут произвести на предприятии Hindustan Aeronautics Limited.

В том же месяце стало известно, что построенные для военно-воздушных сил Алжира Су-34МЭ получили новый бортовой комплекс обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Белоруссия
Индия
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Компании
HAL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 19:18
  • 10766
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации