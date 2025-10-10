Войти
США и Тайвань могут возобновить переговоры о поставке вертолетов MH-60R

Вертолёт MH-60R
Вертолёт MH-60R.
Источник изображения: navalnews.com

ЦАМТО, 9 октября. По информации тайваньских СМИ, власти США дали понять, что готовы возобновить переговоры о продаже командованию ВС Тайваня противолодочных вертолетов MH-60R.

Как сообщает Taipei Times со ссылкой на осведомленные источники, в настоящее время на вооружении ВС Тайваня имеется 17 противолодочных вертолетов S-70C. Четыре машины данного типа были потеряны ранее в результате катастроф.

Для расширения возможностей борьбы с подводными лодками Вооруженные силы намерены приобрести большее количество вертолетов MH-60R, чем первоначально планировалось. Точное количество будет определено по результатам переговоров с Вашингтоном, однако, по предварительной информации, возможна покупка не менее 13 машин. В комплект поставки также планируется включить бортовую гидроакустическую систему, усовершенствованную авионику, торпеды MK54 или MK50, ракеты "Хеллфайр", ракеты с лазерным наведением и пулеметы.

Командование ВМС США сформировало курирующую продажу MH-60R группу, в компетенцию которой войдут вопросы определения количества, стоимости и сроков поставки вертолетов, а также их спецификации.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2021 года представитель ВС Тайваня впервые сообщил о намерении приобрести 12 противолодочных вертолетов MH-60R "Сихок" американского производства. Вертолеты должны усилить возможности ВМС Тайваня по борьбе с подводными лодками противника, а также поддержки действий флота с воздуха.

Тем не менее, в мае 2022 года Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что отказалось от планов закупки MH-60R в США, заявив, что стоимость пакета чрезмерно высока. При этом, по данным тайваньских СМИ, запрос на продажу отклонили власти США, как не соответствующий потребностям ВС Тайваня.

MH-60R – один из основных противолодочных вертолетов ВМС США. Кроме того, вертолеты MH-60R проданы ряду стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, Республика Корея получила первый MH-60R в прошлом году, а Новая Зеландия в августе объявила о приобретении пяти вертолетов данного типа.

США проявляют готовность продать MH-60R союзникам в качестве средства противодействия растущей мощи ВМС НОАК в регионе.

Несмотря на это, запрос Тайваня на покупку самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D пока остается неудовлетворенным. По данным источника Taipei Times, ВВС страны давно рассматривают закупку E-2D и дважды направляли США запросы об их продаже.

