283
0
0
Defense News: ВМС США ремонтировали самолеты деталями со списанной техники
Источник изображения: @ REUTERS/Hugh Gentry

Американские ВМС вынуждены использовать запчасти со списанной техники для ремонта из-за проблем с системой закупок, сообщает портал Defense News со ссылкой на доклад Счетной палаты США (GAO).

ВМС США для ремонта своей техники используют запчасти со списанного оборудования, передает РИА "Новости" со ссылкой на портал Defense News.

В публикации отмечается, что причиной такой ситуации являются существенные недостатки в системе закупок запчастей, что значительно увеличивает сроки обслуживания и ремонта. ВМС поддерживают боеготовность, приспосабливая детали со своих же самолетов и подводных лодок в случае задержек с поставками новых комплектующих.

По оценке GAO, подобная практика "затыкания дыр" может спровоцировать ощутимый рост затрат на техническое обслуживание. Это также может привести к увеличению рабочей нагрузки персонала и снижению общей эксплуатационной готовности военной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что развертывание Военно-морских сил США у побережья страны является агрессией против Венесуэлы. The Wall Street Journal сообщила, что ВМС США планируют провести парад для Дональда Трампа. Военный истребитель Super Hornet ВМС США разбился у побережья штата Вирджиния.

Дмитрий Зубарев

