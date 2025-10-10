Defense News: ВМС США ремонтировали самолеты деталями со списанной техники.

Американские ВМС вынуждены использовать запчасти со списанной техники для ремонта из-за проблем с системой закупок, сообщает портал Defense News со ссылкой на доклад Счетной палаты США (GAO).

В публикации отмечается, что причиной такой ситуации являются существенные недостатки в системе закупок запчастей, что значительно увеличивает сроки обслуживания и ремонта. ВМС поддерживают боеготовность, приспосабливая детали со своих же самолетов и подводных лодок в случае задержек с поставками новых комплектующих.

По оценке GAO, подобная практика "затыкания дыр" может спровоцировать ощутимый рост затрат на техническое обслуживание. Это также может привести к увеличению рабочей нагрузки персонала и снижению общей эксплуатационной готовности военной техники.

Дмитрий Зубарев