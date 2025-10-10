Войти
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"

Источник изображения: Фото: Денис Передриенко ("Отвага2004")

Модернизированная версия знаменитой "Шилки" - ЗСУ-23-4М4 способна эффективно поражать не только самолеты, вертолеты, БПЛА, но и различные типы крылатых ракет, в том числе "Томагавки".

Кроме 23-мм счетверенной малокалиберной артиллерийской установки у неё имеются еще два универсальных пусковых модуля комплекса "Стрелец". Боекомплект: 23-мм выстрелы - две тысячи штук и четыре зенитные ракеты.

Источник изображения: Фото: Денис Передриенко ("Отвага2004")

Модернизированная "Шилка" может быть интегрирована в единую информационную структуру противовоздушной обороны. По открытым данным, в единой системе ПВО максимальная дальность обнаружения целей достигает тридцати четырех километров.

Максимальная дальность сопровождения цели радиоканалом - десять километров, а минимальная - двести метров.

Источник изображения: Фото: Денис Передриенко ("Отвага2004")

Пушечное вооружение имеет дальность поражения 2500 метров, по высоте - 1500 метров. Ракеты уже бьют на 5000 метров, а по высоте - 3500 метров. Как сообщалось, при необходимости "Стрелец" может выпустить по одной цели сразу две ракеты, тем самым увеличив вероятность поражения.

Роман Катков

