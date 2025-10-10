Москва разгадала уловку США с оружейным плутонием

Госдума денонсировала соглашение с США по утилизации плутония. Согласно документу, стороны должны были уничтожить по 34 тонны избыточного оружейного плутония. В отличие от России, в США так и не построили специальное предприятие по утилизации этого вещества, поэтому в 2016 году Владимир Путин приостановил действие соглашения. Что означает денонсация документа и что будет с оставшимся плутонием?

В среду Госдума приняла правительственный законопроект о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Ранее прекратить действие этого документа рекомендовал комитет Госдумы по международным делам. Вместе с основным соглашением денонсируют все сопутствующие протоколы, регулирующие финансирование, гражданскую ответственность и технические детали утилизации плутония путем облучения в ядерных реакторах.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в ходе своего доклада перед депутатами заявил, что сохранение дальнейших обязательств России в отношении плутония неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения. Дипломат отметил, что в создавшихся условиях выход из соглашения становится естественным шагом.

О переработке избыточного оружейного плутония в объеме 34 тонн в топливо для атомных электростанций (АЭС) Россия и США договорились в 2000 году. У США имеется около 90 тонн оружейного плутония, а у России – 128 тонн. США заявляли об избытке 60 тонн, а Россия – 50 тонн. Оставшегося после холодной войны материала было бы достаточно для производства 17 тыс. ядерных бомб. Таким образом, соглашение было одним из важных шагов на пути к ядерному разоружению.

В 2011-м состоялась ратификация документа, согласно которому плутоний уничтожался промышленным способом. Для этого нужно было построить специальные предприятия. В Железногорске (Красноярский край) был построен завод по переработке плутония в МОКС-топливо, используемое в ряде АЭС для производства электроэнергии, и введен реактор БН-800 (на быстрых нейтронах) Белоярской АЭС (Свердловская область).

Запуск производства начался в 2015 году. Деньги на строительство завода выделяли также Япония, США, Италия и Франция. Фактическое начало переработки планировалось на 2018 год, но в апреле 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что США, в отличие от России, не выполняют обязательства по уничтожению плутония. "Мы свои обязательства выполнили, мы это предприятие построили. Наши американские партнеры – нет", – говорил президент.

Путин также указывал на то, что США решили уничтожать отработанное ядерное топливо "не тем способом, о котором мы договорились", "а другим, разбавляя его и утилизируя где-то в определенных емкостях". "Это означает, что они сохраняют за собой так называемый возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, переработать и опять превратить в оружейный плутоний", – пояснял Путин.

В октябре того же года Путин подписал указ о приостановлении действия соглашения с США по плутонию. В документе говорилось, что такое решение вызвано "возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении России". В том же месяце документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Как напомнил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, большое количество высокообогащенного плутония осталось в России и США после массового сокращения ядерных арсеналов в 1990-х годах.

"В России уже в 2015-м было запущено соответствующее предприятие в Железногорске. А вот Штаты особо не старались. Строительство их завода на ядерном могильнике Саванна-Ривер недостаточно финансировалось и в 2013-м было остановлено на уровне 70-процентной готовности. Его так и не возобновили", – пишет Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, соблюдать соглашение в одностороннем порядке и добровольно лишать себя стратегического сырья не имело смысла. "Последнее особенно важно в свете туманных перспектив договора СНВ, продление которого американцы пока особо не спешат обсуждать. Запасы оружейного плутония будут критически важны, если начнется новая ракетно-ядерная гонка", – рассуждает Коц.

"Госдума денонсировала соглашение, которое фактически не действовало с 2016 года после указа президента. Сейчас сделан правовой шаг, чтобы полностью снять вопросы по поводу возможностей восстановления этого соглашения. Это показатель того, что исчезают остатки старой системы контроля над вооружениями", – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

На фоне нынешней ситуации денонсация "призвана показать жесткость российских позиций". При этом денонсация не повлияет на отношения с другими ядерными державами, такими как Китай. "Это демонстрация США. Раз они не готовы идти на диалог, то Россия может дальше ужесточать свою позицию", – пояснил эксперт.

Эксперт напомнил, что заключенное в 2000 году соглашение предполагало конвертацию 34 тонн оружейного плутония в МОКС-топливо для энергетических ядерных реакторов на быстрых нейтронах. "Мы построили соответствующий завод, а американцы начали строить свой объект "Саванна-Ривер", но скандальным образом провалили проект – у них вышло многократное превышение сметы на миллиарды долларов", – напомнил собеседник.

Сооружение специального предприятия по утилизации плутония в Саванна-Ривер шло с 2007 года. К эксплуатации завода планировалось приступить в 2016 году. Однако Вашингтон пришел к выводу, что проект окажется гораздо более дорогостоящим, чем изначально предполагалось.

По словам Кашина, во времена администрации Барака Обамы США решили утилизировать плутоний альтернативным способом – разбавлять инертным материалом и захоранивать, что сразу вызвало претензии со стороны Москвы. "Разбавленный инертным материалом плутоний можно восстановить. Этот процесс не очень сложный. К тому же в 2016 году уже были первые волны американских санкций. В результате Россия приостановила указом президента действие этого соглашения. Американцы тоже приостановили утилизацию", – добавил Кашин.

По его мнению, альтернативные подходы к утилизации плутония сейчас не могут быть рассмотрены. "Я думаю, России это не особо интересно. На практике уже ничего меняться не будет, потому что соглашение не действовало почти 10 лет. А наши реакторы четвертого поколения на быстрых нейтронах продолжали бы развиваться, потому что это позволяет замкнуть ядерный топливный цикл", – считает спикер.

Кашин также пояснил, что оружейный плутоний важен для наращивания ядерного потенциала, но существующий запас настолько огромен, что в разы превышает потребности. "Если мы начнем пускать этот плутоний на производство новых ядерных зарядов, то пройдет довольно много времени, прежде чем мы используем существенную часть этих запасов", – полагает эксперт.

