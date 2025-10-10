Войти
ТАСС

Степашин: удары Tomahawk будут означать военные действия США против РФ

267
0
0
Сергей Степашин
Сергей Степашин.
Источник изображения: © Евгений Мессман/ ТАСС

Украинцы сами не смогут управлять ракетами, заявил бывший премьер-министр РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия будет сбивать ракеты Tomahawk, но сам факт их применения означал бы военные действия США против РФ. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, комментируя возможную поставку этого американского вооружения Киеву.

"Будем сбивать, как сказал наш президент", - заметил Степашин.

Он не стал прогнозировать, пойдет ли Вашингтон на этот шаг. "Совершенно очевидно будет, что это, по сути дела, военные действия США против России. Я военный человек, [знаю], украинцы не смогут ими [ракетами Tomahawk] управлять - ни по наводке, ни по обслуживанию", - подчеркнул экс-премьер РФ.

Степашин считает, что Трамп "не зря пошутил" на тему того, что надо будет посмотреть, как именно украинская сторона будет использовать эти ракеты.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 28 сентября, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также отметил, что окончательное решение примет президент Дональд Трамп.

Американский лидер 6 октября заявил, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается. "Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают, - отметил Трамп, имея в виду то, как украинская сторона стала бы применять эти ракеты. - Куда они их направят". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 06:52
Комментарий к "Patriot назвали позором США"
  • 10.10 05:46
  • 0
Комментарий к ""Теперь без защиты". Пентагон признал критическое отставание от России"
  • 10.10 05:32
  • 10779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 04:54
  • 0
К вопросу о возможных действиях русских в случае реальной эскалации до войны
  • 10.10 04:00
  • 1
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 02:26
  • 0
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""
  • 10.10 01:19
  • 1
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
  • 09.10 22:16
  • 2
Стало известно о способе России «приставить пистолет к жирной заднице США»
  • 09.10 18:46
  • 1
Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО"
  • 09.10 16:30
  • 0
Манипуляция угрозой
  • 09.10 16:13
  • 8
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"