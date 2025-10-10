Войти
Постпред США при НАТО: некоторые виды мощного оружия могут быть поставлены Киеву

Источник изображения: topwar.ru

Постпред США при НАТО сделал обращающее на себя внимание заявление. Начал он с того, что заявил о «наличии у Соединённых Штатов Америки мощного оружия, которое пока ещё не передавалось Украине».

Уитакер:

Но такое оружие может быть передано.

По словам американского чиновника, которые он произнёс во время своего визита в Латвию, «некоторые виды американских вооружений ещё не использовались на поле боя в украинском конфликте».

Уитакер:

Некоторые виды мощного вооружения потенциально смогут быть поставлены Украине. И такое оружие в прямом смысле сможет нанести серьёзный урон в выбранном нами месте, в выбранное нами время.

Как говорится, расчехлился, так расчехлился этот Уитакер. А как же постоянные американские заверения о том, что «США не являются стороной конфликта?» Неужто являются… Ведь постпред США прямо и однозначно говорит о том, что именно США выбирают место и время для нанесения удара. Только немного не договорил: не только выбирают место и время, но, по сути, и наносят эти удары – как минимум руками украинцев, получающих от США прямую военную инструкторскую помощь, разведданные и технические средства. Никто не исключает и того, что в ряде случаев применение высокотехнологичного оружия против России осуществляется самими американскими военными.

Соответственно, есть все основания полагать, что ракеты Tomahawk рано или поздно Украине будут поставлены. Стоит напомнить и о том, что Tomahawk наряду с обычной боеголовкой может снаряжаться и ядерной БЧ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
NATO
Ядерный щит
