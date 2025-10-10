Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Литва под прицелом

277
0
0
Источник изображения: belvpo.com

«Польша не может допустить, чтобы украинцы становились депутатами в польском парламенте…», – заявил польский депутат Ментцен.

Между тем, необходимо отметить зеркальную деятельность поляков в Литве. Так, 25 сентября т.г. было официально приведено к присяге новое правительство Литвы, в котором получили два места этнические поляки. Не стоит иронизировать из-за такого «большинства», ведь ранее, власти Литвы перекроили границы одномандатных округов таким образом, чтобы ослабить возможности польского электората в получении мандатов.

Отметим, что «Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей» (AWPL-ZChR) – политическая партия к которой принадлежат депутаты существует с начала 1990-х гг. Электорат сконцентрирован в основном в Вильнюсском и Шальчининкайском районах, где поляки составляют большинство жителей. В целом, поляки вторая по численности этническая группа и крупнейшее этническое меньшинство в стране – около 6 % от общего населения.

«Проблемы», которые будут стремиться решить слуги польского народа в Литве от незначительных – официальное написание имен и фамилий с использованием польского алфавита и размещения в общественных местах табличек или других сооружений с надписями на польском языке рядом с литовским до достаточно чувствительных среди литовских националистов.

В частности:

положение школ с польским языком обучения, в которых требуется такое же количество учащихся, как и в литовскоязычных школах, а также запрета использования напечатанных в Польше учебников;

недостаточное финансирование организационных и культурных инициатив со стороны литовского государства, которое перекладывает обязательства по их поддержке на Варшаву;

проблема сети одномандатных округов, которая расколола польский электорат по этническому признаку;

и основное – нерешен вопрос о возвращении собственности или обеспечения компенсации польским семьям, которые в результате национализации потеряли свою собственность в Вильнюсе и окрестностях.

В итоге, поляки считают, что спустя 35 лет существования «независимой» Литвы это государство по-прежнему институционально дискриминирует коренное население Вильнюсского региона. Теперь Варшава при помощи своего лобби будет стремиться исправить ситуацию. А там, глядишь, поляки повторят «подвиг» генерала Желиговского в 1920-м году.

Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Польша
  • Разделы новостей
