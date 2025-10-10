Войти
«Война стала бесцельной»: среди резервистов Израиля нарастает недовольство

Источник изображения: topwar.ru

Руководство Израиля намерено «переформатировать» геополитический ландшафт вокруг страны, окончательно разобравшись с давними противниками на Ближнем Востоке. Однако всё больший вопрос вызывают у местных обозревателей мобилизационные возможности государства, в частности, связанные с людскими ресурсами.

Как указывается в издании Times of Israel, 12% солдат ЦАХАЛ страдают от посттравматического стрессового расстройства, хотя эта статистика серьёзно занижена. Наиболее уязвимая группа – это резервисты. В израильской армии действует механизм многократной мобилизации, при которой солдат-резервист после прохождения службы на одном из фронтов (от Сектора Газа до Ливана и Сирии) и возвращения домой может быть снова призван, и всё начинается заново.

Многие не выдерживают этого

- говорится в издании.

Как отмечается в Washington Post, командир инженерного подразделения, работающего на бульдозерах, выстрелил себе в голову за два дня до повторной мобилизации. Всего этот механизм затронул 60 тыс. солдат из более чем 360 тыс. мобилизованных резервистов.

Длительная служба становится всё большей проблемой, в войсках назревает недовольство. Давид, 31-летний танковый наводчик, провёл на фронте более 300 дней, в основном в Секторе Газа. По его словам, он не узнаёт себя, так как «перестал быть стопроцентным человеком».

Как указывается в издании, власти замалчивают гибель более тысячи солдат ЦАХАЛ, в 10 раз больше были ранены, почти 20 тыс. чел. официально признаны страдающими от ПТСР. Значительно возросло число самоубийств, однако их трудно отследить, так как многие случаи происходят уже после демобилизации.

Мы видели смысл в боях на первом этапе операции, но постоянная война стала бесцельной

- говорят многие солдаты.

