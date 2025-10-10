«Война стала бесцельной»: среди резервистов Израиля нарастает недовольство

Источник изображения: topwar.ru
Руководство Израиля намерено «переформатировать» геополитический ландшафт вокруг страны, окончательно разобравшись с давними противниками на Ближнем Востоке. Однако всё больший вопрос вызывают у местных обозревателей мобилизационные возможности государства, в частности, связанные с людскими ресурсами.
Как указывается в издании Times of Israel, 12% солдат ЦАХАЛ страдают от посттравматического стрессового расстройства, хотя эта статистика серьёзно занижена. Наиболее уязвимая группа – это резервисты. В израильской армии действует механизм многократной мобилизации, при которой солдат-резервист после прохождения службы на одном из фронтов (от Сектора Газа до Ливана и Сирии) и возвращения домой может быть снова призван, и всё начинается заново.
Как отмечается в Washington Post, командир инженерного подразделения, работающего на бульдозерах, выстрелил себе в голову за два дня до повторной мобилизации. Всего этот механизм затронул 60 тыс. солдат из более чем 360 тыс. мобилизованных резервистов.
Длительная служба становится всё большей проблемой, в войсках назревает недовольство. Давид, 31-летний танковый наводчик, провёл на фронте более 300 дней, в основном в Секторе Газа. По его словам, он не узнаёт себя, так как «перестал быть стопроцентным человеком».
Как указывается в издании, власти замалчивают гибель более тысячи солдат ЦАХАЛ, в 10 раз больше были ранены, почти 20 тыс. чел. официально признаны страдающими от ПТСР. Значительно возросло число самоубийств, однако их трудно отследить, так как многие случаи происходят уже после демобилизации.
