ЦАМТО: Пакистан переходит на китайские танки из-за ситуации на Украине

Китайский ОБТ VT-4
Китайский ОБТ VT-4.
Источник изображения: invoen.ru

Эксперты Центра анализа мировой торговли оружием назвали переход на Haider в некоторой степени регрессом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пакистан вынужденно переориентирует свое танковое производство с модели Al-Khalid, оснащенной украинскими двигателями, на танк Haider, созданный на базе китайского VT-4, из-за вывода из строя ключевых предприятий ВПК Украины. Такое мнение высказали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием в журнале "Национальная оборона".

"В ходе специальной военной операции на Украине были выведены из строя ключевые предприятия украинского военно-промышленного комплекса, включая Харьковский тракторный завод (ХТЗ), также известный как ГП "Завод имени Малышева". Помимо танков, он изготавливал двигатели семейства 5ТД/6ТД, включая таковые для пакистанских ОБТ Al-Khalid", - говорится в статье.

По данным экспертов, в связи с этим военно-политическое руководство Пакистана приняло решение о переводе производства с Al-Khalid на Haider. В 2023 году было заказано 680 таких танков. "Речь идет о быстрой переориентации TMF (танкового завода в Таксиле - прим. ТАСС) на выпуск альтернативного танка, во многом схожего с Al-Khalid, но (в отличие от последнего) не имеющего никаких украинских комплектующих", - отмечают авторы статьи.

По их мнению, в некотором смысле переход на Haider "представляет определенный регресс, коль скоро сопровождается заменой отработанного украинского дизеля менее надежным китайским силовым агрегатом". 

