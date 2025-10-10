Войти
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

ЦАМТО, 9 октября. Целый ряд стран Ближнего Востока заинтересованы в том, чтобы Россия сохраняла свое присутствие в Сирии, но необходимо пересмотреть российский функционал там, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства, но оно, судя по всему, и целый ряд стран региона заинтересованы в том, чтобы наше присутствие там сохранялось. Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал", – цитирует "РИА Новости" заявление С.Лаврова в интервью проекту "Мосты на Восток".

Он отметил, что со времен Советского Союза и по настоящие дни у России дружеские связи и тесное сотрудничество с Сирией. "Наша страна внесла немалый вклад в формирование основ экономики, социальной сферы, подготовки национальных кадров, укрепление обороноспособности Сирийской Арабской Республики", – подчеркнул глава МИД РФ.

Москва заинтересована в том, чтобы все, что было начато с советских времен, в том числе и после 2011-2014 годов – все, что касается содействия развитию национальной экономики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, – чтобы все это продолжалось, но, чтобы все было скорректировано под новые условия, добавил С.Лавров.

"Одна из очевидных задач, которые могут быть полезны сирийцам, их соседям и многим другим странам – это гуманитарный хаб. Использовать порт и аэропорт для того, чтобы доставлять гуманитарные грузы из России, из стран Персидского залива в страны Африки. Понимание того, что это будет востребовано, есть. Готовы согласовывать детали. В принципе, вопрос был обсужден. Есть обоюдный интерес", – уточнил С.Лавров.

В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

№1
10.10.2025 01:19
Россия влияла и будет влиять на Ближнем Востоке.
