Войти
Газета.ru

Путин назвал Алиеву причину катастрофы самолета AZAL

301
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Путин на встрече с Алиевым связал катастрофу самолета AZAL с беспилотником ВСУ

Причиной катастрофы пассажирского самолета AZAL стало в том числе присутствие в небе украинских БПЛА. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе, сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, в день трагедии средства ПВО отслеживали три украинских беспилотных летательных аппарата, которые пересекли границу России. Их попытались сбить. В итоге самолет был задет обломками ракет, которые выпустили военные.

Путин заверил, что российская сторона сделает все, что требуется по вопросу компенсаций в связи с крушением самолета AZAL. Глава государства также пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с падением самолета.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря прошлого года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Ранее Путин рассказал об общих целях России и Азербайджана.


Павел Хрущёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 06:52
Комментарий к "Patriot назвали позором США"
  • 10.10 05:46
  • 0
Комментарий к ""Теперь без защиты". Пентагон признал критическое отставание от России"
  • 10.10 05:32
  • 10779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 04:54
  • 0
К вопросу о возможных действиях русских в случае реальной эскалации до войны
  • 10.10 04:00
  • 1
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 02:26
  • 0
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""
  • 10.10 01:19
  • 1
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
  • 09.10 22:16
  • 2
Стало известно о способе России «приставить пистолет к жирной заднице США»
  • 09.10 18:46
  • 1
Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО"
  • 09.10 16:30
  • 0
Манипуляция угрозой
  • 09.10 16:13
  • 8
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"