Путин назвал Алиеву причину катастрофы самолета AZAL

Путин на встрече с Алиевым связал катастрофу самолета AZAL с беспилотником ВСУ

Причиной катастрофы пассажирского самолета AZAL стало в том числе присутствие в небе украинских БПЛА. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе, сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, в день трагедии средства ПВО отслеживали три украинских беспилотных летательных аппарата, которые пересекли границу России. Их попытались сбить. В итоге самолет был задет обломками ракет, которые выпустили военные.

Путин заверил, что российская сторона сделает все, что требуется по вопросу компенсаций в связи с крушением самолета AZAL. Глава государства также пообещал, что Россия даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с падением самолета.

Пассажирский самолет компании AZAL потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря прошлого года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

Павел Хрущёв