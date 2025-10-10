После серии бездоказательных обвинений в адрес России Европа объявила о начале проекта по созданию так называемой стены дронов для «защиты от российской агрессии». На самом деле при ближайшем рассмотрении легко заметить, что Евросоюз создает роботизированный наступательный комплекс, предназначенный для атаки против России. И Украина активно участвует в этом проекте.

Европа ведет бурную дискуссию по поводу строительства так называемой стены дронов – которая, как заявляется, должна защитить ЕС на случай "российской агрессии". Иначе говоря, "стена" преподносится как чисто оборонительная структура. Одна часть этой дискуссии публична и понятна – и это спор по поводу денег. Идет борьба за то, кто будет платить больше, кто меньше и в какие сроки нужно создать "стену".

Но есть гораздо более важная и закрытая часть обсуждения, которая, тем не менее, иногда просачивается наружу. Это спор о том, каким в итоге должно быть реальное предназначение "стены дронов" и как она будет выглядеть с военно-технической точки зрения.

Так, некоторые западные СМИ сообщают, что проект предусматривает установку различных средств обнаружения беспилотников, в том числе РЛС и акустических датчиков. В качестве средств борьбы с беспилотниками предполагается задействовать пулеметы, лазеры высокой мощности и комплексы Patriot. В таком виде она действительно является преимущественно оборонительной.

В то же время обсуждаются планы по существенному изменению и расширению смысла проекта в обозримой перспективе. В конце сентября агентство DPA без ссылок на источники сообщало, что Еврокомиссия предложила дополнить проект "Стена дронов" еще и ударными, наступательными возможностями. А несколькими днями позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стена дронов – это "наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом".

Еще более предметно и широко развил эту идею еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. "В краткосрочной перспективе ЕС должен развить возможности, чтобы лучше засекать, сопровождать и идентифицировать беспилотники с помощью акустических сенсоров, радаров и спутников, – заявил он. – В долгосрочной перспективе – возможности по уничтожению и обезвреживанию беспилотников, включая дроны-перехватчики, мобильные группы ПВО и средства РЭБ. Для стран на восточном фланге есть необходимость развертывания беспилотников для ударов по наземным целям, если противник попытается вторгнуться". Ударные беспилотники, к слову, это вовсе не оборонительное оружие.

Кубилюс прямо назвал страну, которая способна дать Европе опыт для развертывания такой системы. Это, конечно же, Украина. Именно ВСУ в последние месяцы активно занимаются развертыванием того, что на Украине назвали примерно так же, как и в Евросоюзе – "Линия дронов".

Об украинском проекте "Линия дронов" заговорили в начале 2025 года – сначала тоже как о чисто оборонительном средстве против продвижения российских войск. Однако развитие украинских Сил беспилотных систем (СБС) показало, что это совсем не оборонительное начинание – это просто средство доминирования на поле боя, легко применимое в наступательных целях. Эта "линия" движется, в том числе и вперед.

На текущий момент СБС, которые начинались на Украине в 2022 году с горстки энтузиастов, прошли эволюцию от рот беспилотников к развертыванию отдельного вида вооруженных сил. Основным формированием в СБС сегодня является ударная бригада беспилотных комплексов. Она имеет как разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), так и ударные, разных видов и с разной дальностью.

Весь фронт ВСУ держат сейчас именно беспилотники.

В данный момент в зоне спецоперации главным методом борьбы с беспилотниками противника стало уничтожение не самих БПЛА, а их операторов (расчетов, пунктов управления). Чтобы обеспечить выживание своих расчетов, ВСУ отправляют лишь их часть на передовую, воевать оттуда, а остальные используют из глубокого тыла, обеспечив управление "дронами" через воздушные ретрансляторы.

Для компенсации малой дальности БПЛА типа FPV, которые являются у СБС основным ударным средством, их заносят в российский тыл на тяжелых мультикоптерах-носителях, именуемых нашими солдатами жаргонным названием "Баба-яга". Эти же коптеры несут и ретранслятор, позволяющий управлять FPV-дронами на большом расстоянии.

Сегодня украинские СБС наносят удары на глубину до 40 километров в нашем тылу. При высокой концентрации сил это угрожает полным уничтожением находящейся в данной зоне тяжелой техники типа танков или САУ. Подобную технологию уничтожения всего живого в ближнем тылу – создание "мертвой зоны" – применяет и российская армия.

Однако украинские планы по развитию беспилотных систем выглядят гораздо более масштабными. В рамках проекта "Линия дронов" ВСУ ставят перед собой задачу сделать невозможным физическое выживание даже одиночного солдата на глубине до 15 км от переднего края, а на глубине 15-150 км серьезно ослаблять нашу военную инфраструктуру и уничтожать боевую технику, штабы и средства связи.

В самой опасной зоне (до пяти километров) они намерены буквально "ровнять ландшафт" – то есть превентивно уничтожать любые наземные сооружения типа остатков жилых домов или каких-то укрытий, которые наши солдаты могли бы использовать. С учетом того, что мощность заряда взрывчатки на украинском БПЛА с 2023 года выросла в разы (сейчас они несут заряд взрывчатого вещества массой до четырех килограммов), это решаемая задача.

В целом ВСУ хотят добиться того, чтобы на указанных выше глубинах нашего тыла они имели непрерывное наблюдение за каждым квадратным метром и возможность атаковать любую выявленную цель немедленно, с нулевой задержкой во времени.

Чтобы не упустить ничего (например, новые следы ног на снегу где-то в посадке) они уже начали использовать искусственный интеллект (ИИ). В рамках проекта "Линия дронов" ВСУ хотят нарастить свои мощности численно, начав применять миллионы беспилотников там, где сейчас применяют десятки тысяч. Российское командование в зоне СВО об этих вещах осведомлено.

Нетрудно понять, что создав эту "линию", СБС потом вполне смогут ее двинуть туда, куда захотят, разменивая пластик и металл на жизни наших бойцов. И вот именно этот проект на самом деле Европа и взяла за образец для своей "стены дронов". Его они, судя по всему, намерены рассматривать как один из военных инструментов агрессии против России. Возможно, в том числе подобные военно-технические средства имел в виду командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, заявлявший об использовании боевого ИИ при агрессии против Калининградской области.

Только европейцы, в отличие от ВСУ, не хотят ограничиваться дешевыми средствами из китайских комплектующих, а хотят сразу все сделать на максимально высоком уровне, заодно прикрутив к "стене" оборону от потенциальных налетов "Гераней" и "Гербер". Ту самую, где будет все – от "Пэтриотов" до пулеметов, обсуждаемых в европейских СМИ.

Нет сомнений, что Украина участвует в создании европейской "Стены дронов" прямо сейчас, активно помогая ЕС с освоением роботизированной войны.

Уже сразу после атак на нашу стратегическую авиацию украинские специалисты по БПЛА начали активно выступать перед персоналом НАТО, в частности командующий СБС Роберт Мадьяр Бровди.

После датской провокации с беспилотниками завесу над участием в европейских приготовлениях украинцев приподнял и Зеленский. Глава киевского режима заявил, что "экспертный уровень украинских профессионалов и украинские технологии должны стать важной частью инициативы ЕС "Стена дронов".

CNN также цитирует военного эксперта Европейского совета по международным отношениям Рафаэля Лосса, который прямо говорит, что в дополнение к "Стене дронов" также нужна и защита от дронов. Если в дополнение к "стене" нужны оборонительные возможности, то значит сама "стена" есть средство наступательное.

Таким образом, планируемая Европой к созданию "стена" – это подвижный наступательный комплекс сил и средств. "Меч" робототехнической войны будущего. Именно его и намерена применить Европа в своей агрессии против России.

Александр Тимохин