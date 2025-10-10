Войти
Лидер «АдГ»: Если Мерц хочет войны, пусть сам и едет на украинский фронт

Источник изображения: topwar.ru

В Германии продолжается падение рейтинга канцлера Фридриха Мерца. Он уже обновил антирекорды всех предыдущих канцлеров, причём умудрившись сделать это менее чем за полгода с момента вступления в должность. Разные службы социологического мониторинга оценивают рейтинг канцлера по-разному: от 17 до 25%. В восточных землях его рейтинг наиболее низок и едва достигает отметки в 13%.

Лидер самой популярной на данный момент партии Германии «АдГ» Алис Вайдль прокомментировала политику Мерца, согласно которой тот буквально настаивает на необходимости помогать армии Украины даже в ущерб самим немцам. Напомним, что Мерц не так давно объявил, что «эпоха благополучия для Германии подошла к концу», добавив, что нужно наращивать военный потенциал и помогать Украине.

Вайдль:

По моему мнению, если кто-то очень хочет войны, так пусть сам идёт и воюет. Если войны хочет Фридрих Мерц, то пусть продемонстрирует пример – отправится на украинский фронт. Пусть он сам служит в ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Алис Вайдль так же призвала вице-канцлера Клингбайля из СДПГ, так же, как и Мерц, призывающего к милитаризации и поддержке Украины, идти «и самому показать, как надо воевать».

Глава партии «Альтернатива для Германии»:

Почему они говорят об этом нам здесь? Пусть едут и покажут себя там. Я бы очень хотела на это посмотреть.

Эти заявления вызвали всплеск одобрительных оценок среди немецких пользователей.

Напомним, что в ФРГ на фоне заявлений Трампа о «Томагавках» вновь развернулась дискуссия относительно возможных поставок Киеву ракет Taurus. Можно предположить, что Белый дом своими заявлениями о ракетах подталкивает Берлин к таким поставкам. И вряд ли Мерц откажется последовать примеру Трампа, если «Томагавки» действительно пойдут на Украину.

