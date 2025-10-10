Как Россия восстановилась. Вот чему конфликт на Украине научил Кремль (Foreign Affairs, США)

FA: Россия усовершенствовала свои военные силы благодаря опыту на Украине

Россия усовершенствовала армию в конфликте на Украине, пишет FA. Москва извлекла уроки из происходящего и адаптировала свой подход. Результатом стала новая тактика на поле боя и более совершенное оружие. Из-за этих изменений Украина столкнется с еще большими поражениями в ближайшие месяцы, предполагает автор статьи.

Дара Массикот (Dara Massicot)

История начала специальной военной операции на Украине была связана с обманутыми ожиданиями и резкими колебаниями Запада. В начале конфликта большинство членов НАТО рассматривали Россию как неудержимого монстра, готового быстро разгромить Украину. Вместо этого российские войска были остановлены на полпути и отброшены назад. Затем сторонние наблюдатели решили, что российская армия прогнила, и, возможно, одна контратака отделяла ее от краха. Это также оказалось неверным — украинское наступление провалилось, и Москва возобновила свое медленное продвижение. Сейчас многие смотрят не только на Россию, чтобы понять, каково состояние дел на поле боя, и вместо этого обвиняют союзников Киева в недостаточной внешней поддержке.

Что упустили из виду многие политики и стратеги, так это степень, в которой Москва извлекла уроки из происходящего и адаптировала свою стратегию и подход к конфликту на Украине и не только. Начиная с 2022 года, Россия начала систематически изучать свой боевой опыт, извлекать из него уроки и распространять эти знания среди своих вооруженных сил. К началу 2023 года Москва незаметно создала сложную экосистему обучения, которая охватывает оборонную производственную базу, университеты и солдат на всех уровнях командования. Сегодня военные институционализируют свои знания, перестраивают структуру оборонных производителей и исследовательские организации для удовлетворения потребностей военного времени и объединяют технологические стартапы с государственными ресурсами.

Результатом стала новая тактика на поле боя, закрепленная в учебных программах и боевых руководствах, а также более совершенное оружие. Москва разработала новые способы использования беспилотных летательных аппаратов для поиска и уничтожения украинских ресурсов, превратив то, что когда-то было зоной слабости, в зону силы. Она создала более совершенные ракеты и более прочные и боеспособные бронированные системы. Это дает младшим командирам больше свободы в планировании. Армия России превратилась в вооруженные силы, способные как эволюционировать во время этого конфликта, так и готовиться к будущим высокотехнологичным войнам.

Из-за этих изменений Украина, вероятно, столкнется с еще большими поражениями в ближайшие месяцы. Ей придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками российских беспилотников, что приведет к возрастающему ущербу для городов и критически важной инфраструктуры. Большее количество ракет сможет пробить оборону Украины. Десять миль, граничащие с линией фронта, и без того очень опасные, станут еще более опасными и труднопроходимыми. Эти изменения могут не привести к каким-либо кардинальным прорывам для России, благодаря обороне Украины и массированным ударам беспилотников и артиллерии. Но это означает, что Москва может продолжать добиваться медленных успехов на Донбассе, надеясь, что НАТО устанет от конфликта.

Некоторые американские и европейские чиновники действительно теряют интерес к Украине. Но те же самые российские действия, которые угрожают Украине, должны вызывать озабоченность у политиков в других странах. Российские военные выйдут из этого конфликта с большим опытом и четким видением будущего ведения боевых действий. Они также делятся своим опытом с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Конфликт заложил основу для более интенсивного периода обучения и восстановления после его окончания. Россия будет готова к новому способу ведения войны, несмотря на ограниченность ресурсов. Поэтому, если Вашингтон и европейские столицы не хотят отставать, они должны начать извлекать уроки из конфликта на Украине, а не отворачиваться от него. Вместо того чтобы отмахиваться от проблемы, им нужно изучить опыт России, а затем начать вносить свои собственные изменения.

Учебно-производственный комплекс

Российские военные были вынуждены приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам с первых дней конфликта. Чтобы выжить в ожесточенных контратаках украинских войск, российские подразделения установили на транспортные средства защитную броню, изучили новые стили камуфляжа и переняли тактику наступления небольшими подразделениями, а также внедрили многие другие изменения. Российские солдаты также неофициально делились советами через социальные сети, закрытые каналы и самоиздаваемые руководства. Этот тип неформального обучения от человека к человеку или от подразделения к подразделению является важным первым этапом адаптации в военное время. Но до тех пор, пока более крупная военная организация не усвоит эти уроки, они часто со временем теряются, не передаются тем, кто в них нуждается, и не распространяются по войскам.

Следующий этап обучения включает в себя институционализацию этих изменений, например, путем пересмотра учебных программ, планов закупок и операционных концепций. После этого военные должны заняться прогнозированием будущего ведения вооруженного конфликта и осознать необходимость реформ или трансформационных изменений. Военные, которые учатся эффективнее всех, следуют пяти шагам: приобретают боевой опыт, анализируют его, предлагают рекомендации, распространяют извлеченные уроки по всему подразделению и, наконец, применяют их.

Когда стало ясно, что конфликт затянется, Россия начала соответствовать большинству из этих критериев. То, что начиналось как разовая адаптация на поле боя, превратилось в систематические усилия по использованию боевого опыта, его изучению и распространению среди военнослужащих для повышения эффективности работы. Например, в 2022 году военные направили преданных своему делу штабных офицеров и исследователей на передовые военные командные пункты, чтобы они могли как можно ближе наблюдать за ходом конфликта и стремиться понять действия войск. Затем исследователи проанализировали результаты сражений, просмотрели записи командиров и опросили личный состав для составления аналитических отчетов. После дополнительной оценки эти отчеты о “полученных уроках” (как их называют военные эксперты) были направлены в штаб военного времени в Ростове, генеральный штаб в Москве, штаб-квартиру войск, военные академии, оборонные фирмы и военно-исследовательское сообщество.

Затем вооруженные силы скорректировали свои действия в соответствии с этим. Благодаря приказу Москвы о мобилизации, изданному в сентябре 2022 года, и растущему оборонному бюджету российские военные реорганизовали свою командную структуру и изменили свою тактику и расстановку сил на Украине. Москва изменила свою логистическую систему, чтобы сделать ее более жизнеспособной. Она внедрила новые технологии или новые способы использования старых технологий для повышения точности наведения на цель и возможностей радиоэлектронной борьбы. Эти временные изменения помогли России стабилизировать свои линии фронта и противостоять контрнаступлению Украины в 2023 году.

С тех пор российская образовательная экосистема стала еще более обширной. В Москве у российских военных есть более 20 комиссий, которые занимаются выполнением рекомендаций, основанных на информации, которую они получают с передовой и от российских исследователей. Военные активно распространяют среди личного состава полученные уроки, обобщая их в бюллетенях, проводя тематические семинары и конференции для устранения неполадок и обмена знаниями. Южный военный округ России постоянно собирает солдат и командиров военно-воздушных сил, сухопутных войск, войск радиоэлектронной борьбы и оборонной промышленности, чтобы научить их, как лучше обнаруживать, подавлять и уничтожать беспилотные летательные аппараты противника, которые были необходимы для достижения первых военных успехов Украины. На конференции 2023 года, организованной Российской академией ракетных и артиллерийских наук, солдаты и эксперты собрались, чтобы пересмотреть тактику артиллерии и интегрировать беспилотники в артиллерийские удары. Всего за три года в России было внесено более 450 промежуточных изменений в боевые руководства. Военные руководители подчеркивают, что эти справочники, скорее всего, будут полностью переработаны после окончания конфликта.

Подготовка

В течение первого года конфликта Украина получила некоторую помощь из неожиданного источника: от собственной военной техники России. В течение нескольких месяцев подряд российское оборудование неоднократно выходило из строя из-за неаккуратного технического обслуживания, производственных дефектов и недостатков конструкции. <...>

Тогда Россия с трудом решала проблемы со своим оборудованием. В течение первого года конфликта медленное реагирование оборонной промышленности, ее оторванность от солдат и устаревшие нормативные акты препятствовали инновационным усилиям. Но в конце концов оборонным производителям страны было дано указание усовершенствовать производство, увеличить скорость ремонта и в целом ускорить внедрение инноваций. И благодаря поддержке правительства им это удалось. Министерство обороны смягчило правила, чтобы сократить сроки исследований и разработок. Оно провело встречи с представителями оборонной производственной базы, чтобы убедиться, что они получили и проанализировали отзывы от передовых подразделений и внесли изменения. Оборонные компании, тем временем, направили специалистов отрасли на Украину для ремонта оборудования, изучения его характеристик и составления отчетов, точно так же, как они делали это в Сирии, когда Россия защищала режим Башара Асада. А начиная с 2023 года, Кремль разработал программы по интеграции гражданских университетов и исследовательских центров в усилия по национальной обороне. Это улучшило взаимодействие военных и гражданских инженеров на испытательных и тренировочных полигонах для тестирования прототипов перед отправкой в бой.

Российское правительство также выступило с инициативами по оказанию помощи оборонным стартапам страны в надежде на продвижение инноваций. Министр обороны России Андрей Белоусов, например, работал над тем, чтобы связать стартапы с государственными компаниями, которые доминируют в отрасли и сопротивляются появлению новичков. Это сработало: теперь стартапы заняли свое место рядом с крупнейшими российскими оборонными подрядчиками на выставках вооружений и продают свою продукцию военным. Такие изменения позволили России начать сокращать технологическое преимущество, которым Киев обладал в первые годы конфликта. Российские производители выпускают новые и модифицированные системы, более подходящие для условий Украины. Российские военные, в свою очередь, научились ими пользоваться. Пожалуй, наиболее известным является создание Министерством обороны "Рубикона", элитного подразделения по исследованию и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в стране, которое экспериментирует с различными типами тактики и помогают инструктировать другие подразделения беспилотных летательных аппаратов.

Москва также добилась менее ярких, но не менее существенных улучшений. Оборонные компании модернизировали броню и другие средства защиты на многих классах транспортных средств, а другие оснастили более мощными двигателями, улучшенными оптическими прицелами и усовершенствованными системами создания помех. Страна увеличила смертоносность своих планирующих бомб и увеличила производство модифицированных беспилотных летательных аппаратов. Оборонный сектор занимается устранением производственных дефектов и совершенствованием протоколов технического обслуживания российских систем радиоэлектронной борьбы.

Эти улучшения помогают объяснить, почему ВСУ столкнулись с большим количеством проблем за последние полтора года. В 2022 и 2023 годах Киев мог относительно легко наносить удары по российским командным центрам, складам и линиям снабжения; сегодня российские средства радиоэлектронной борьбы и скорректированная противоракетная оборона затрудняют такие атаки. Российские беспилотные летательные аппараты и ракетные удары также становятся все более масштабными и сложными. Как минимум, это означает, что партнеры Украины должны будут поставлять ей больше средств противовоздушной обороны и больше инвестировать в системы радиоэлектронной борьбы страны. Украина также разрабатывает ракету дальнего радиуса действия, рассчитывая уничтожать российское оружие у его источника.

Написано кровью

Изучение российского опыта распространяется и на другую важную область — профессиональную подготовку. Военные инструкторы страны тщательно изучают боевой опыт и интегрируют извлеченные уроки в учебные программы. Чтобы убедиться в том, что эти программы актуальны и реалистичны, Россия проводит ротацию войск между полями боя и учебными полигонами, подобно тому, как она отправляет на фронт оборонных производителей. Когда личные визиты невозможны, военные организуют защищенные видеоконференции между передовыми подразделениями, академиями и учебными центрами. Некоторые ветераны-инвалиды стали штатными инструкторами.

Россия внесла несколько изменений в систему преподавания в результате своего боевого опыта на Украине. Симуляторы стали более реалистичными, были внесены изменения в инструкцию по оказанию тактической первой помощи. Россия начал обучать военнослужащих тому, как управлять военной техникой на поле боя с помощью беспилотников, а также проводить атаку с помощью более крупного беспилотника и бронетехники — обе эти важнейшие задачи в условиях конфликта, когда линия фронта находится под постоянным наблюдением Киева. (Учитывая, что Украина может видеть большую часть того, что Россия делает на поле боя, для подавления оборонительных позиций Киева необходимы небольшие, разрозненные штурмовые группы.) Впервые российские инструкторы используют беспилотные летательные аппараты для наблюдения за тренировками солдат, чтобы впоследствии лучше оценивать и обсуждать успехи и неудачи подразделений.

Россия также внесла несколько изменений в свой учебный курс для младших офицеров, чтобы лучше подготовить их к выполнению оперативных задач. Эти изменения не являются кардинальной перестройкой; основные изменения, внесенные Москвой в программу военного времени, включают двухмесячную дополнительную подготовку, которая поможет военным улучшить свои навыки в стрельбе и артиллерии, разведке, топографии, навигации, использовании беспилотных летательных аппаратов и тактической медицине. Инструкторы также уделяют особое внимание обучению младших офицеров управлению небольшими подразделениями, учитывая важность небольших пехотных атак на поле боя. Некоторых даже обучают тому, что государства НАТО называют планированием миссий, в ходе которого ставится цель, которую необходимо решить самостоятельно, а не следовать централизованным командам. Это серьезное изменение для традиционно руководимой сверху российской армии, вдохновленное успехами, которых добились некоторые российские подразделения в боях с ВСУ. <...>

Пределы познания

Российская подготовка продолжается, а ожесточенное сопротивление украинцев продолжает мешать Кремлю достичь своих главных целей. Однако перемены, происходящие в Москве, несомненно, приводят украинцев в уныние. С начала конфликта Киев держался во многом благодаря своему инновационному преимуществу, которое сейчас ослабевает. Украинцы давно признали, что они не могут победить российскую армию только численным превосходством.

Но, к счастью для Киева, Россия может сделать лишь немногое, чтобы качественно превзойти Украину <...> По крайней мере, на данный момент проблемы, связанные с характером самого конфликта, чрезвычайно трудноразрешимы, даже после их выявления. Российскому командованию, например, хорошо известно, что поле боя на Украине находится под пристальным наблюдением беспилотников и что, таким образом, практически невозможно сосредоточить большое количество сил для бронетанковой атаки, не подвергнувшись нападению. В военных журналах стратеги прямо признают, что традиционные военные формирования России перестали “служить главным условием достижения успеха”. Военные адаптировались, отказавшись от использования крупных бронетанковых соединений, и все чаще используя небольшие штурмовые группы, которые сейчас занимают центральное место в военной подготовке. Российские официальные лица также добавили новые подразделения беспилотников, штурмовые и разведывательные части, чтобы помочь преодолеть украинскую оборону. Хотя эти изменения усложняют украинские контрмеры и иногда приводят к тактическим прорывам России, эти небольшие подразделения не могут занимать и удерживать территорию так, как это могут сделать крупные силы. Тем не менее, Кремль требует, чтобы борьба продолжалась именно таким образом.

Кроме того, успехи Москвы в послевоенном обучении не особенно вдохновляют. После войны Советского Союза в Афганистане и помощи России режиму Асада военные не смогли усвоить или забыли свой боевой опыт, поскольку приобретенные знания не распространялись за пределы небольших групп, участвовавших в боевых действиях. Российские вооруженные силы также не смогли извлечь важные уроки из 1990-х и начала 2000-х годов, когда прекратилась финансовая поддержка послевоенных реформ.

Однако ни один из этих факторов не присутствует в современной России. На самом деле многие из происходящих сейчас процессов обучения напоминают те, что происходили в Москве после Второй мировой войны. Учитывая нынешнюю архитектуру, финансы и руководство, российские военные, похоже, готовы к всестороннему и интенсивному обучению после окончания конфликта на Украине. Официальные лица уже обсуждают обширный обзор российских оперативных концепций, военной теории и стратегии, боевых уставов и долгосрочных вариантов закупок на период с настоящего момента до середины 2030-х годов. Российские официальные лица заявили, что преодоление угроз крупномасштабных бронетанковых атак является главным приоритетом исследований и что они планируют изменить структуру вооруженных сил и оперативные концепции, чтобы учесть эту проблему. Отныне российские военные, вероятно, будут создавать больше беспилотных летательных аппаратов и других систем, которые дополнят военную мощь Москвы по сравнению с НАТО.

Российские руководители продолжат интеграцию БПЛА, роботов и других автономных систем в вооруженные силы. По мнению военных, за этими технологиями будущее боевых действий: российские военные эксперты пишут, что беспилотные системы станут самым важным оружием XXI века. В мире, который они себе представляют, скоро появятся целые стаи автономных дронов, способных преодолевать оборону противника, микродроны, которые трудно идентифицировать или остановить, и дроны, имитирующие птиц, жуков или другую живую природу. Российские военные наблюдают за использованием украинскими военными боевых роботов и готовятся увеличить инвестиции в эту область, чтобы помочь в решении таких задач, как несение караульной службы, логистика, добыча полезных ископаемых и разминирование, а также подводное наблюдение.

Российские военные теоретики и руководители также считают, что искусственный интеллект необходим для ведения современного боя. Скорость, с которой технология может обрабатывать растущие объемы цифровой информации, позволит командирам быстрее принимать решения. Московские стратеги опасаются, что, если у российских командиров не будет первоклассных средств искусственного интеллекта, они будут разбиты противниками, которые таковыми обладают. В результате российские эксперты рассматривают возможность создания систем принятия решений с использованием ИИ и оружия с поддержкой ИИ к началу 2030-х годов. Военные изучают, как использовать искусственный интеллект в гиперзвуковых ракетах, системах ПВО и беспилотных летательных аппаратах для повышения производительности. Компания также обдумывает, как ИИ мог бы ускорить выполнение аналитических задач и автоматизировать команды. Хотя эта область является национальным приоритетом, инвестиции в ИИ остаются относительно скромными, что ограничивает возможности России в ближайшей перспективе.

Адаптироваться или погибнуть

В начале конфликта в 2022 году российские военные недооценили возможности Украины и ее волю к борьбе. Российское оборудование не всегда соответствовало поставленной задаче, а некоторые системы вообще выходили из строя. Солдаты не были подготовлены к выполнению поставленных перед ними задач. Командование с трудом функционировало.

Но теперь эксперты больше не могут основывать свои взгляды на том периоде. За прошедшие с тех пор годы российская армия превратилась в обучающуюся организацию, и текущие изменения на переднем фланге являются лишь частью ее образовательной деятельности. Москва накапливает и анализирует боевой опыт и распространяет полученные уроки по всей своей военной экосистеме. Она систематически обобщает и институционализирует свой опыт военного времени, чтобы подготовиться к периоду послевоенных реформ. Россия осознает, что будущий характер ведения войны меняется, а значит, должны измениться и вооруженные силы.

Российские лидеры столкнутся с препятствиями на пути реализации своих амбиций даже после окончания конфликта. Например, международные санкции станут серьезным препятствием на пути прогресса (при условии, что санкции продлятся долго). В конце концов, способность российской армии совершенствоваться будет зависеть от устойчивого финансирования, доступа к важнейшим полезным ископаемым и способности производить самое современное оборудование — всего того, что затрудняют санкции. Российским военным также потребуется поддержка руководства и участие достаточного количества опытных ветеранов, чтобы запланированные реформы вступили в силу. И что бы ни случилось, Россия будет ограничена своими традиционными кадровыми недостатками и дорогостоящей программой закупок.

Москва также обеспокоена тем, что Соединенные Штаты и Европа могут разработать контрмеры в соответствии с новейшими возможностями и тактикой России. НАТО должна доказать, что эти опасения оправданы. Чтобы соответствовать возможностям России и догнать ее в ключевых областях, таких как борьба с беспилотниками, Соединенные Штаты и Европа должны ускорить анализ конфликта на Украине, а затем адаптироваться, в том числе путем закупки большего количества БПЛА и внедрения других инноваций. Хотя несколько организаций в странах НАТО занимаются извлечением уроков из украинского конфликта, прогресс в этой области неравномерен и разрознен. Усилия этих органов пока не привели к существенным изменениям в планах закупок, режимах обучения или концепциях функционирования в их странах.

Чтобы не отстать, Соединенные Штаты и Европа должны начать уделять больше внимания этому вопросу, особенно с учетом того, что Москва делится знаниями со своими автократическими партнерами. Это означает, что они должны видеть российскую армию такой, какая она есть: несовершенной, но по-своему стойкой. Ее структурные проблемы вполне реальны и будут особенно острыми в случае конфликта с НАТО. Тем не менее, процесс ее обучения неумолим. Российские вооруженные силы будут и дальше модифицировать тактику, внедрять новое вооружение и расширяться по мере того, как начнут программу восстановления. Эксперты любят говорить, что армии формируют ход вооруженного конфликта. Но вооруженный конфликт также формирует армии.