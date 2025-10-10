Войти
Под Петербургом испытали неуязвимый для РЭБ дрон

Оператор дрона
Оператор дрона.
Источник изображения: РИА Новости/Константин Михальчевский

Беспилотник может летать в зонах, где нет связи со спутниками, ориентироваться по местности, реагировать на оператора и передавать информацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Беспилотник вертолетного типа, невосприимчивый к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), впервые испытали на полигоне под Петербургом в рамках форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС", передает корреспондент ТАСС.

"На протяжении долгого времени Россия использовала малые дроны-разведчики. Но в связи с санкционной политикой начались трудности с официальными поставками этих дронов. Мы решили сами разработать и выпустить дрон, который не уступал бы по своим характеристикам имеющимся аналогам. В течение девяти месяцев мы занимались этой проблематикой и выпустили два типа беспилотного летательного аппарата: маленький дрон-разведчик и разведчик побольше, который может нести с собой больше веса, имеет лучшую оптику и может летать на более дальние расстояния", - рассказал ТАСС представитель ТСК "Вектор".

Взлетная масса дрона с полезной нагрузкой - 6 кг. Дальность полета для выполнения задач во время испытаний - 8 км. У него два канала связи: 2,4 и 5,8 МГц, а также запасные каналы частоты, которые не разглашаются.

Задача испытаний - показать, что дрон может летать, несмотря на помехи РЭБ, в зонах, где нет связи со спутниками, ориентироваться по местности, реагировать на оператора и передавать необходимую информацию. Дрон может проходить все системы подавления, в том числе подмену координат. Радиолокационная станция (РЛС) его будет видеть, но подавить не сможет.

"Когда он (дрон - прим. ТАСС) не видит, где находится, то ориентируется по оптике. У него свой алгоритм, который помогает видеть, в какую сторону двигаться", - отметил представитель ТСК "Вектор".

О форуме

Всероссийский форум "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" проходит в Санкт-Петербурге 7-9 октября. Участники обсуждают актуальные модели угроз для промышленных объектов и критической инфраструктуры, изменения нормативной базы и правового регулирования, источники финансирования, страхование и меры государственной поддержки в рамках нацпроекта "БАС". Здесь также презентуют передовые решения по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
