Войти
Военное обозрение

Пару эскадрилий Су-57 и технологии: компромиссная идея ВВС Индии по истребителям

289
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Индии развернулась дискуссия о стратегии модернизации боевой авиации страны и о возможной роли в ней истребителя Су-57, совместное производство которого предлагается Россией в качестве противовеса западным альтернативам, таким как F-35, на базе мощностей Hindustan Aeronautics Limited по сборке Су-30МКИ.

На фоне повышения международной напряжённости Нью-Дели, располагая лишь 31 истребительной эскадрильей вместо плановых 42, ищет быстрый способ восполнить нехватку боевых самолётов.

Индия рассматривает возможность срочного приобретения до 140 Су-57, включая две эскадрильи для скорейшего ввода в эксплуатацию

- говорится в местном издании IDRW.

Сторонники сделки подчеркивают сверхманёвренность самолёта, передовую авионику и возможность интеграции с ракетами BrahMos. Однако скептики указывают на возможные негативные последствия ВТС с подсанкционной страной и на ограниченный объём производства Су-57 – по состоянию на середину года «в составе ВВС России находилось всего около 20 боевых единиц» и, как утверждается, имелись «постоянные проблемы с надёжностью двигателя АЛ-41Ф1».

Как отмечается в издании, ВВС Индии «горячо поддерживают» компромиссную идею – продолжая закупать французские Rafale, приобрести к 2028 году напрямую у Москвы 40-60 единиц Су-57Э, не разворачивая их крупномасштабного местного производства. Вместо их выпуска планируется наладить массовое изготовление перспективного национального истребителя AMCA, в том числе за счёт технологий, которые Россия передаст в рамках сделки по Су-57.

Таким путём командование надеется сформировать пару эскадрилий Су-57Э, которые будут противостоять J-35A, планируемым к покупке Пакистаном у Китая. Со временем, когда ВВС Индии введут в строй около 200 экземпляров AMCA, основой авиации станет национальный истребитель. В итоге предлагается приобрести как Rafale (114 бортов за более $20 млрд), так и Су-57Э (40-60 единиц за $3,2-6 млрд).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
F-35
PJ-10 Brahmos
Rafale
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-30
Су-30МК
Компании
HAL
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 06:52
Комментарий к "Patriot назвали позором США"
  • 10.10 05:46
  • 0
Комментарий к ""Теперь без защиты". Пентагон признал критическое отставание от России"
  • 10.10 05:32
  • 10779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 04:54
  • 0
К вопросу о возможных действиях русских в случае реальной эскалации до войны
  • 10.10 04:00
  • 1
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 02:26
  • 0
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""
  • 10.10 01:19
  • 1
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
  • 09.10 22:16
  • 2
Стало известно о способе России «приставить пистолет к жирной заднице США»
  • 09.10 18:46
  • 1
Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО"
  • 09.10 16:30
  • 0
Манипуляция угрозой
  • 09.10 16:13
  • 8
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"