Пару эскадрилий Су-57 и технологии: компромиссная идея ВВС Индии по истребителям

Источник изображения: topwar.ru

В Индии развернулась дискуссия о стратегии модернизации боевой авиации страны и о возможной роли в ней истребителя Су-57, совместное производство которого предлагается Россией в качестве противовеса западным альтернативам, таким как F-35, на базе мощностей Hindustan Aeronautics Limited по сборке Су-30МКИ.

На фоне повышения международной напряжённости Нью-Дели, располагая лишь 31 истребительной эскадрильей вместо плановых 42, ищет быстрый способ восполнить нехватку боевых самолётов.

Индия рассматривает возможность срочного приобретения до 140 Су-57, включая две эскадрильи для скорейшего ввода в эксплуатацию

- говорится в местном издании IDRW.

Сторонники сделки подчеркивают сверхманёвренность самолёта, передовую авионику и возможность интеграции с ракетами BrahMos. Однако скептики указывают на возможные негативные последствия ВТС с подсанкционной страной и на ограниченный объём производства Су-57 – по состоянию на середину года «в составе ВВС России находилось всего около 20 боевых единиц» и, как утверждается, имелись «постоянные проблемы с надёжностью двигателя АЛ-41Ф1».

Как отмечается в издании, ВВС Индии «горячо поддерживают» компромиссную идею – продолжая закупать французские Rafale, приобрести к 2028 году напрямую у Москвы 40-60 единиц Су-57Э, не разворачивая их крупномасштабного местного производства. Вместо их выпуска планируется наладить массовое изготовление перспективного национального истребителя AMCA, в том числе за счёт технологий, которые Россия передаст в рамках сделки по Су-57.

Таким путём командование надеется сформировать пару эскадрилий Су-57Э, которые будут противостоять J-35A, планируемым к покупке Пакистаном у Китая. Со временем, когда ВВС Индии введут в строй около 200 экземпляров AMCA, основой авиации станет национальный истребитель. В итоге предлагается приобрести как Rafale (114 бортов за более $20 млрд), так и Су-57Э (40-60 единиц за $3,2-6 млрд).