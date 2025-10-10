"Отрезвим русских". Зеленский намекнул на передачу Киеву ракет Tomahawk

Зеленский: Трамп может передать Украине «некоторые дальнобойные вещи»

Владимир Зеленский намекнул, что США могут передать Украине ракеты Tomahawk. По его словам, американский президент «может дать некоторые дальнобойные вещи». Зеленский назвал это важным сигналом и отметил, что поставки ракет могут "заставить русских протрезветь". Подробности - в материале "Газеты.Ru".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя передачу Киеву ракет Tomahawk, заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп «может дать некоторые дальнобойные вещи».

«Трамп может дать Украине некоторые вещи, о которых мы говорили. Они точно могут усилить Украину, некоторые дальнобойные вещи, которые очень для нас важны», - отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, впервые вопрос о передаче оружия был поднят осенью прошлого года, во время избирательной кампании Трампа. На последней встрече двух лидеров, как уточнил президент Украины, он не услышал слова «нет». Стороны будут «рассматривать эту возможность» и обсуждать технические моменты, подчеркнул Зеленский.

«Сейчас важный сигнал - усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, - «Томагавки». Такие вещи могут усилить Украину и заставить русских быть трезвыми. Немножечко отрезвить, сесть за стол переговоров», - пояснил украинский лидер.

Кроме этого, он пообещал устроить блэкауты в российских городах, если Россия продолжит оставлять без света Украину. Также Зеленский заявил о продвижении в вопросе «ударов вглубь России». В частности, он упомянул населенные пункты Усть-Луга и Приморск в Ленинградкой области, которые могут оказаться в зоне поражения. Отдельно Зеленский уточнил, что согласовал новые операции СБУ, их цель - уменьшение российского военного потенциала.

Курс на эскалацию

Газета The Washington Post назвала возможное решение Трампа о передаче Киеву ракет Tomahawk курсом на эскалацию. Издание отметило, что до сих пор президент США стремился положить конец украинскому конфликту и нормализовать отношения с Россией.

«Если Трамп даст Украине зеленый свет на закупку Tomahawk, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны в зависимости от того, какие ограничения на их применение наложит Вашингтон», - говорилось в материале.

Администрация США на данный момент не заявляла о намерении передать Украине Tomahawk. Однако глава Белого дома ранее упоминал, что он почти принял решение, но хотел бы знать, как Киев будет использовать эти ракеты.

Сколько ракет могут передать Украине?

По информации Telegram-канала «Военная хроника», который ссылается на американских аналитиков, в арсенале США сейчас около четырех тысяч крылатых ракет Tomahawk всех модификаций.

«Если исходить из зарубежных данных по военным объектам РФ, то только в 1500-километровой зоне от границы с Украиной находится более тысячи потенциальных целей. Крупные объекты с рассредоточенной инфраструктурой требуют запуска от 30 до 60 таких ракет (или более), каждая из которых направляется на отдельный критический элемент. Не говоря уже о том, что существует система ПВО, которая перехватит часть ракет», - говорится в публикации.

«Военная хроника» приводит в пример удар Вашингтона по сирийской авиабазе Шайрат в 2017 году. Для того, чтобы вывести ее из строя, американцы использовали 59 ракет Tomahawk при условии, что объект не был защищен современными средствами ПВО.

«Это значит, что применение всех 4000 ракет из американского арсенала по сирийскому сценарию хватит только на 65-90 целей, что в общем и целом не решит исход никакой войны в долгосрочной перспективе и лишь ускоряет перевод локального конфликта в глобальный», - добавляют авторы.

Telegram-канал отмечает, что США вряд ли передадут Украине весь имеющийся арсенал, «поскольку в этом случае пропадает возможность вести полномасштабную войну высокой интенсивности, например, с Китаем или Россией». Речь может идти об отправке 200-300 ракет, которые все же смогут причинить в ряде случаев значительный ущерб.

При этом зампредседателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов в беседе с РИА Новости отметил, что «Tomahawk - это оружие вчерашнего дня». Кроме того, по словам сенатора, использовать ракеты без непосредственного участия в этом процессе американских военнослужащих невозможно. ВСУ потребуется прямая помощь США при формировании траектории полета Tomahawk.

Ева Вишневская