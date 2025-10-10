The Guardian: конкуренция и жажда власти не дают ЕС создать единую оборону

Путин, должно быть, смеется над какофонией, разразившейся во время недавнего саммита ЕС, пишет Guardian. В ответ на новые предложения Брюсселя в военной сфере европейские лидеры заподозрили Еврокомиссию в попытке захватить побольше полномочий. В Кремле могут сделать вывод, что Европа слаба и разделена, опасается автор статьи.

Неспособность согласовать общую стратегию обороны может привести к укреплению позиций Владимира Путина. Ссоры должны прекратиться.

Чем ближе военная операция России подступает к европейским столицам, тем менее лидеры ЕС способны договориться о том, как реагировать (никаких планов по захвату европейских стран у России нет, эти заявления являются частью западных провокаций, — прим. ИноСМИ). По крайней мере, такое тревожное впечатление оставила противоречивая встреча лидеров ЕС в Копенгагене. Созванная на прошлой неделе с целью достижения консенсуса по главным приоритетам европейского перевооружения, встреча стала постыдным проявлением борьбы за сферы влияния, политических разборок и скрытых мотивов, которые мешают попыткам построить единую европейскую оборону. Лидеры спорили не только о том, кто должен отвечать за военное укрепление Европы, но и о том, как финансировать продолжающееся сопротивление Украины российской армии и как продвигать заявку Киева на членство в ЕС.

Они выразили тревогу по поводу неоднократных нарушений воздушного пространства беспилотниками, кружащими над европейскими аэропортами и военными базами, а также российских истребителей, нарушающих их границы, но, похоже, не знали, как реагировать (ни одна из стран до сих пор не предоставила доказательств причастности России к этим нарушениям, — прим. ИноСМИ). Сбивать их? Сопровождать их? Сохранять спокойствие и продолжать работу? Или нанести ответный удар, используя замороженные российские активы для предоставления Украине гигантского кредита, принимая более агрессивные меры по перекрытию экспорта нефти и газа из Москвы и предоставляя Киеву ракеты дальнего действия для нанесения ударов в глубоком тылу России? В Копенгагене консенсуса достигнуто не было, но решения необходимо принять в ближайшее время.

Российский президент Владимир Путин, наверное, смеется над этой какофонией в датской столице и вполне может прийти к выводу, что Европа проявляет слабость и разобщенность в ответ на его нарастающие провокации. Это будет опасно для всех сторон.

Лидеры крупнейших держав ЕС использовали неформальный саммит, чтобы отвергнуть предложение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании многослойной "стены дронов" для Восточной Европы после серии нарушений российским воздушного пространства и инцидентов с участием "теневого флота" Москвы, состоящего из ржавых нефтяных танкеров, нарушающих санкции (никаких доказательств того, что эти суда имеют отношение к России, предъявлено не было, — прим. ИноСМИ).

В документе, распространенном среди лидеров, фон дер Ляйен предложила четыре флагманских европейских проекта в области обороны: европейскую "стену дронов", сеть наблюдения за восточным флангом, противовоздушный щит и оборонный космический щит. Она также заявила, что исполнительная власть ЕС будет контролировать прогресс государств-членов в достижении целей по повышению готовности к 2030 году с помощью нового процесса отчетности и оценки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг концепцию "стены дронов", заявив, что необходимо что-то "более сложное и более комплексное". Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал чрезмерное регулирование со стороны Брюсселя и за закрытыми дверями жестко раскритиковал план по борьбе с БПЛА. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пожаловалась, что Брюссель сосредоточен исключительно на защите восточных стран и игнорирует южный фланг. Она также намекнула на другое возражение: это должна быть задача НАТО, а не ЕС.

Спор был о власти, а не о беспилотниках. Национальные лидеры подозревали, что за оборонными инициативами стоит захват власти комиссией, и хотели вернуть фон дер Ляйен на ее место.

Брюссель может предлагать странам-членам ЕС кредиты на сумму 150 млрд евро для совместных проектов по закупке оборонной продукции и смягчать правила, чтобы позволить больше дефицитных расходов на оборону. Однако крупные правительства ЕС хотят сохранить контроль в своих руках, а группы стран развивают различные возможности для удовлетворения требований НАТО к вооруженным силам.

Эта борьба за сферы влияния ведется с тех пор, как 25 лет назад ЕС занял место в сфере обороны. Она обострилась, поскольку оборона все больше становится новой гранью европейской интеграции.

Никто не может винить Брюссель за то, что он подталкивает государства-члены к более эффективному совместному использованию растущих оборонных бюджетов, а не к дублированию возможностей и неспособности создать более мощную промышленную базу европейской обороны. Для этого потребуется гармонизация военных требований и сокращение закупок у США.

Однако политическое лидерство останется за основными военными державами Европы, не в последнюю очередь потому, что ЕС ограничен наличием как нейтральных членов (Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта), так и стран, симпатизирующих России (Венгрия, Словакия и, возможно, в скором времени Чехия). Кроме того, Великобритания остается незаменимым игроком в европейской обороне, несмотря на выход из ЕС.

"Коалиция желающих", работающая под франко-британским руководством над гарантиями безопасности для Украины, могла бы стать ядром европейской программы перевооружения. Однако промышленная конкуренция между ее основными членами может подорвать общие усилия в области обороны.

Франция и Германия спорят по поводу проекта будущей боевой авиационной системы, который они запустили в 2017 году и к которому присоединилась Испания. Сочетание истребителя шестого поколения, передовых дронов и "боевого облака" должно было стать европейской альтернативой зависимости от американского F-35 и его преемников. Столкновения между главными подрядчиками Dassault Aviation и Airbus по поводу лидерства в проектировании и распределения работ привели проект на грань краха. Между тем, конкурирующая международная программа боевых самолетов, возглавляемая Великобританией, Италией и Японией, продвигается вперед.

В основе всех этих споров лежит отсутствие взаимного доверия между европейцами, усугубляемое неопределенностью в отношении приверженности США европейской безопасности при администрации Трампа. Когда страны не уверены, насколько они могут доверять друг другу, инстинкт подсказывает им полагаться на национальную оборонную промышленность и вооруженные силы.

Это ослабляет Европу в момент, когда ей необходимо продемонстрировать силу и решимость перед Россией. Европейские лидеры должны перестать делать комиссию козлом отпущения и срочно объединиться, как если бы Европа подвергалась нападению, ведь это действительно так.

Пол Тейлор (Paul Taylor) — старший приглашенный научный сотрудник Центра исследований европейской политики