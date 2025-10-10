Войти
Военный назвал самые мощные дроны российской армии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Дандыкин назвал «Иноходец» и «Орлан-10» одними из самых мощных дронов ВС РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) используют продвинутые дроны, например, беспилотник с искусственным интеллектом «Иноходец» и разведывательным БПЛА «Орлан-10», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Самые мощные российские дроны специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас есть не просто дроны-камикадзе. У них полет в один конец. А есть дроны, которые летают на дальние расстояния, ведут разведку, уничтожают врага и возвращаются обратно. В частности, это дрон “Охотник”, который работает в тандеме с Су-57 или самостоятельно. Есть у нас дрон “Иноходец”. Это достаточно продвинутый дрон с искусственным интеллектом. Есть разведывательный дрон, который потом возвращается парашютным способом. Это “Орлан-10”», — перечислил Дандыкин.

Сейчас по насыщению дронами — особенно по высоте, по дальности — у нас преимущество

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее стало известно, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать новой боевой частью с воздушным подрывом. Умная осколочно-фугасная боеголовка оснащена лидаром, который обеспечивает срабатывание на заданной высоте.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
