Ударные «Герани» получили умную боеголовку

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Дроны «Герань-2» получили новую боевую часть с воздушным подрывом

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» начали оснащать новой боевой частью с воздушным подрывом. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Умная осколочно-фугасная боеголовка оснащена лидаром, который обеспечивает срабатывание на заданной высоте. Общий вес боевой части — 50 килограммов.

Ранее ударные «Герани» получали осколочно-фугасные, зажигательные и термобарические боевые части, которые срабатывали от удара. Воздушный подрыв обеспечивает увеличенную зону поражения для ударов по площадным целям.

В сентябре стало известно, что российские «Герани-2» начали оснащать увеличенной боевой частью весом 90 килограммов. При этом увеличенная полезная нагрузка сократила дальность полета с 1800 до 1200 километров.

В августе Telegram-канал «НгП раZVедка» писал, что российские дроны-камикадзе дальнего действия вооружают минами для дистанционного минирования. Аппараты позволяют блокировать ключевые маршруты снабжения противника.

