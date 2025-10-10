В России объяснили провал британских Challenger в зоне СВО

ЦАМТО: ВСУ жаловались на плохую проходимость и защищенность танков Challenger 2

Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) британские танки Challenger 2 оказались недостаточно подвижными и защищенными. Провал машин в зоне СВО объяснили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в публикации для журнала «Национальная оборона».

Отмечается, что в 2023 году Киеву передали 14 британских танков. Вскоре после получения первый Challenger 2 был потерян в Запорожской области, после чего они пропали с поля боя. Позже танки оснастили относительно небольшими решетчатыми экранами. В таком виде их применяли на курском направлении, где российские бойцы подбили три машины этого типа.

Как пишут аналитики, планы дополнительных поставок Challenger 2 Киеву не реализовали из-за отрицательных отзывов танкистов ВСУ. «Они жаловались на низкую скорость британских танков (менее 60 километров в час по шоссе), плохую проходимость на пересеченной местности, недостаточную защищенность от современных российских противотанковых средств», — говорится в материале.

В августе 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что конструкция и уровень защиты танков Challenger 2 не отвечают условиям современного боя.