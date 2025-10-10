Войти
Lenta.ru

В России заявили о сильном отставании в космонавтике

286
0
0
Фото: РКК "Энергия"/Роскосмос / РИА Новости
Фото: РКК "Энергия"/Роскосмос / РИА Новости.

Управляющий партнер Кузнецов: Россия сильно отстает в экономике космоса

Россия достаточно сильно отстает в экономике космоса от зарубежных конкурентов, заявил в ходе форума «Биопром» управляющий партнер Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист заметил, что к 2030 году минимум три иностранных частных станции могут быть выведены на низкую околоземную орбиту, тогда как аналогичных планов у российской стороны нет. «Если говорить про экономику космоса, мы находимся в довольно тяжелой ситуации, мы <...> довольно сильно отстаем. Венчурных фондов в космосе [в сфере освоения космоса] нет», — сказал управляющий партнер.

По его словам, у России осталось около семи лет для того, чтобы сократить отставание.

В сентябре в колонке для газеты «Известия» эксперт по космонавтике Дмитрий Струговец заметил, что перспективную Российскую орбитальную станцию можно было бы разместить на орбите с наклонением 67 градусов.

В том же месяце Центр подготовки космонавтов сообщил, что на российском сегменте Международной космической станции успешно загерметизировали четыре трещины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 06:52
Комментарий к "Patriot назвали позором США"
  • 10.10 05:46
  • 0
Комментарий к ""Теперь без защиты". Пентагон признал критическое отставание от России"
  • 10.10 05:32
  • 10779
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.10 04:54
  • 0
К вопросу о возможных действиях русских в случае реальной эскалации до войны
  • 10.10 04:00
  • 1
Я — министр иностранных дел Польши. И вот как нужно вести переговоры с Путиным (The New York Times, США)
  • 10.10 02:26
  • 0
Ответ на "Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО""
  • 10.10 01:19
  • 1
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
  • 09.10 22:16
  • 2
Стало известно о способе России «приставить пистолет к жирной заднице США»
  • 09.10 18:46
  • 1
Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО"
  • 09.10 16:30
  • 0
Манипуляция угрозой
  • 09.10 16:13
  • 8
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"