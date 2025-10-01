Войти
В России рассказали об альтернативном наклонении для РОС

Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom
Фото: Artsiom P / Shutterstock / Fotodom .

Эксперт Струговец: РОС можно разместить на орбите с наклонением 67 градусов

Перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) можно было бы разместить на орбите с наклонением 67 градусов. Об этом в колонке для газеты «Известия» рассказал эксперт по космонавтике Дмитрий Струговец.

Автор напомнил, что в настоящее время госкорпорация «Роскосмос» для РОС выбирает между наклонением 97-98 градусов северной широты, как у Международной космической станции (МКС), и полярной орбитой. Автор заметил, что орбита с наклонением 67 градусов могла бы стать альтернативой двум других, сочетая их особенности, в частности, наблюдение как за Северным морским путем, так и за территорией Европы.

«Если говорить об альтернативах, то есть и третий вариант, который нигде не озвучивается — создание новой станции на наклонении 67 градусов с обеспечением запусков с космодрома Плесецк», — пишет эксперт.

В июле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что имеется много вопросов по поводу выбора наклонения орбиты РОС, связанных с перспективами международного сотрудничества.

В апреле 2024 года госкорпорация рассказала, что утвердила эскизный проект РОС с наклонением 97 градусов против 52 градусов, чем у МКС, что «даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для нашей страны Северного морского пути».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
