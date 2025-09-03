ЦПК: На российском сегменте МКС успешно загерметизировали четыре трещины

На российском сегменте (РС) Международной космической станции (МКС) успешно загерметизировали четыре трещины. Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

«В период с 2020-го по начало 2024 года на РС МКС космонавты обнаружили четыре сквозные трещины, которые были успешно загерметизированы», — рассказали в организации.

Там добавили, что для поиска и контроля трещин космонавты использовали три прибора — ультразвуковой и вихретоковый дефектоскопы, а также ультразвуковой толщиномер.

В ЦПК пообещали продолжить наблюдение за герметичностью РС МКС.

В апреле издание SpaceNews сообщило, что члены Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере НАСА заявили о «глубокой обеспокоенности» из-за стареющей МКС.